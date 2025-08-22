Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường dự cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng'

Gia Linh - Duy Phạm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật "Thời cơ vàng" được tổ chức tại ba điểm cầu: Hà Nội (Cột cờ Hà Nội), Huế (Quảng trường Ngọ Môn) và TPHCM (Bến Nhà Rồng). Chủ tịch nước Lương Cường dự điểm cầu Hà Nội.

Cầu truyền hình Thời cơ vàng được dàn dựng công phu, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, với sự phối hợp của Thành ủy và UBND TP Hà Nội, TP Huế và TPHCM. Tham dự chương trình ở điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang... cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

tp-cotcohn2-8939.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tham dự cầu truyền hình Thời cơ vàng ở điểm cầu Cột cờ Hà Nội.

Chương trình kết nối ba điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc: Cột cờ Hà Nội (TP Hà Nội) - biểu tượng của tinh thần độc lập, Quảng trường Ngọ Môn (Huế) - nơi gắn kết quá khứ với hiện tại và Bến Nhà Rồng (TPHCM) - nơi khởi nguồn hành trình giải phóng dân tộc của Bác Hồ.

tp-cotcohn4.jpg﻿
﻿tp-cotcohn3.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình Thời cơ vàng ở điểm cầu Hà Nội.

Lấy cảm hứng từ bài thơ Học đánh cờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình đưa khán giả qua ba chương đầy cảm xúc: Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ, Kiên quyết không ngừng thế tấn công Nhất định thành công.

Thời cơ vàng đưa khán giả trở về những ngày tháng Tám lịch sử, cảm nhận không khí sục sôi khi cả dân tộc đứng lên, qua đó cũng đồng thời thấy được sự nhạy bén và tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ và Đảng, làm nên "thời cơ vàng" mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do. Chương trình không chỉ kể lại hành trình lịch sử với những chiến thắng vĩ đại mà còn là câu chuyện về đất nước trong công cuộc đổi mới cho đến Việt Nam hiện tại khi đứng trước "thời cơ vàng" của sự phát triển và hội nhập...

tp-cotcohn7.jpg
tp-cotcohn6.jpg
tp-cotcohn5.jpg
Mỗi điểm cầu truyền hình trực tiếp có khoảng 3.000 khán giả tham dự.

Điểm nhấn trong chương trình là sự xuất hiện của những nhân chứng sống, những người đã đi qua thời khắc quan trọng của đất nước như bà Nguyễn Thị Bình, Đại tá Tư Cang, nhạc sĩ Doãn Nho...

Câu chuyện của họ mang đến chương trình gắn liền với những ngày tháng Tám rực rỡ, những giấc mơ cháy bỏng, những hy sinh thầm lặng. Bên cạnh đó, khán giả được thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật thị giác và âm thanh trong cầu truyền hình Thời cơ vàng. Theo đó, các thực cảnh lịch sử được dàn dựng công phu, kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại: 3D Mapping cùng hệ thống màn LED đa chiều.

Gia Linh - Duy Phạm
#Chủ tịch nước Lương Cường #cầu truyền hình #Thời cơ vàng #lịch sử Việt Nam #đổi mới #đất nước #kỷ niệm #Cột cờ Hà Nội #TP Hà Nội #Quảng trường Ngọ Môn #TP Huế #Bến Nhà Rồng #TPHCM

