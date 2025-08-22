MV ‘Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai’: Khi âm nhạc giúp ta 'thấy mình trong đó'

Ra mắt ngày 14/8, MV “Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do Tùng Dương thể hiện, nhanh chóng “chiếm sóng” trên các nền tảng và lan tỏa khắp cộng đồng nhờ thông điệp ý nghĩa, giai điệu vừa trẻ trung, vừa hào hùng và hình ảnh giàu cảm xúc.

Trong những ngày vừa qua, sản phẩm mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung kết hợp cùng ca sĩ Tùng Dương tiếp tục chứng minh rằng giữa vô vàn “công thức tạo hit”, âm nhạc chân thành vẫn có lối đi riêng để chạm tới hy vọng, niềm tin và lòng tự hào.

Lan tỏa tinh thần tự hào Việt Nam tới cộng đồng

Không phô trương khẩu hiệu, MV “Việt Nam – Tự hào bước tiếp tương lai” chọn cách ghi lại những lát cắt quen thuộc của đời sống hôm nay: nụ cười những em nhỏ, nhịp lao động sôi động trên những con phố đặc trưng Hà Nội, màu cờ tung bay trong lễ thượng cờ thiêng liêng, những công trình mới vươn cao, dải đất “rừng vàng biển bạc” từ núi rừng đến biển đảo… Chính sự giản dị làm nên mạch cảm xúc chân thật, khiến người xem dù ở thành thị hay nông thôn, thế hệ trẻ hay trung niên đều neo đậu ở chung một “địa chỉ” mang tên: “đồng cảm và tự hào”.

Đăng kèm MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”:

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=vSHLQHaMkx8&list=RDvSHLQHaMkx8&start_radio=1

Link Google Driver: https://drive.google.com/file/d/1jyDYDl2U1nkSKxqZA35y03mtPlvMJQ43/view?usp=drive_link

Chú thích: MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” chính thức ra mắt ngày 14/8 vừa qua và đã đạt hơn 2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày.

Trên nền đó, ca khúc len lỏi vào tâm thức người nghe bằng giai điệu sáng, bố cục rõ ràng. Điệp khúc “Vươn vai Việt Nam” được viết theo kiểu “hô - đáp”, tạo điểm nhấn rất dễ hát theo ở sân trường, công sở, lễ chào cờ hay các hoạt động cộng đồng, thậm chí là trên mạng xã hội như TikTok.

Sự lan tỏa ấy còn đến từ cảm xúc “thật”. Nguyễn Văn Chung giữ cách viết mộc mạc: “Yêu giọng nói nơi tôi được sống” | “Yêu dòng máu linh thiêng Lạc Hồng” | “Độc lập - Tự do”… là những từ khóa quen mà vẫn gợi mở. Không sa vào lối kể, bài hát đặt trọng tâm vào hiện tại và tương lai: “vào kỷ nguyên mới”, “tự hào ta tiếp bước”, “vẽ lại non sông” để mời người nghe bước vào vai chủ thể “chúng ta”. Khi mỗi cá nhân được gọi tên trong một bức tranh chung, cảm xúc tự hào trở nên cụ thể: gần, thật và có khả năng chuyển hóa thành hành động, thành một niềm khát khao được thôi thúc tiến về ngày mai rạng rỡ của non sông.

Bài hát được đánh giá là có tính “cộng hưởng” khi khán giả không chỉ nghe, mà sẵn sàng cất tiếng cùng hát. Đó là một dạng lan tỏa tự nhiên, bền vững.

Ở một khía cạnh khác, giọng hát Tùng Dương là mảnh ghép nâng tầm tổng thể. Anh đã chọn cách phát huy nội lực nhưng tiết chế, giữ rõ chữ, sáng âm, chuyển mạch mượt giữa trầm lắng và cao trào. Điểm nhấn kỹ thuật ở những nốt cao cuối bài tạo hiệu ứng “bật nắp” cảm xúc, song không “đè” lên thông điệp chung. Đây là phiên bản Tùng Dương giàu sức bền bỉ sân khấu nhưng gần khán giả đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ: chuẩn thanh nhạc, hiện đại trong cách đặt câu và đủ “mở” để khán giả hát theo. Cách xử lý tài tình chính là yếu tố tiên quyết giúp bài hát, dễ lan tỏa mạng xã hội vì dễ nhớ, dễ cover, tương thích với các định dạng ngắn như reel hay short.

Với phần hình ảnh, đạo diễn chọn chất liệu “hào hùng” để tôn tinh thần lễ hội nhưng vẫn giữ nhịp giải trí đại chúng. Các góc máy rộng - cận đan xen, nhịp dựng gọn, điểm rơi giàu cảm xúc như lễ thượng cờ, màu cờ đỏ thắm, khoảnh khắc cộng đồng cùng hướng về một nhịp, giúp MV “đọc” nhanh, dễ chia sẻ. Đó là cách làm MV hiện đại: tôn trọng câu chuyện nhỏ của mỗi người, để rồi “khâu níu” lại thành câu chuyện lớn của chung, của đất nước.

Những điểm rơi giàu cảm xúc giúp MV dễ xem, dễ lan tỏa - một cách làm hiện đại, tôn trọng từng câu chuyện nhỏ.

Bằng một cách thật giản dị nhưng tinh tế, MV “Việt Nam – Tự hào tiếp bước tương lai” khởi lên một nguồn năng lượng tích cực dễ lan tỏa về niềm hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào sức bật của đất nước, tự hào về cội nguồn Việt Nam. Có thể nói, cùng với con số ấn tượng hơn 2 triệu view sau 5 ngày ra mắt và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng (#1 Youtube Music Vietnam Daily Chart; #1 Zing Chart Realtime; #1 BXH Nhạc Mới ZingMP3), thì chính mức độ được nhắc lại, được hát theo và được sử dụng trong cộng đồng suốt những ngày qua là thước đo sức sống của một MV mùa lễ tươi sáng.

Tuyên ngôn bằng âm nhạc của người trẻ về tinh thần tiến bước trong kỷ nguyên mới

“‘Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai’ được sinh ra như tiếng nói của thế hệ hôm nay: những người thừa hưởng di sản hòa bình, đồng thời gánh vác trách nhiệm kiến tạo một Việt Nam vươn mình.

Âm nhạc được thiết kế như một cuộc hành trình: khởi đầu bằng Pop/EDM sáng và tươi, gần gũi với tai nghe giới trẻ, từng nhịp điệu được đẩy cao, gắn với cảm giác “tiến bước”, và cao trào được điểm xuyết bởi violin và chất giao hưởng - vừa đủ tính trang trọng để khẳng định ý chí chung, mà không làm mất sự hiện đại. Chính sự kết hợp này khiến ca khúc vừa mang tinh thần hiệu triệu, vừa phản ánh đúng nhịp đập của thời đại số.

Đó chính là nhịp đập của một đất nước Việt Nam đang trong những ngày tháng vươn mình mạnh mẽ. Có những sự đổi thay, có những cuộc “cách mạng”, có sự tiếp nối truyền thống cha ông bằng hành động và chuyên môn cụ thể của những người trẻ trong thời đại mới. Mỗi người chọn một cách để viết tiếp hành trình phát triển của đất nước. Và âm nhạc, trong trường hợp này, chính là chất keo gắn kết những con đường khác biệt thành một nhịp chung của tự hào dân tộc.

Bài hát dễ dàng tìm được “điểm đặt” ở nhiều không gian: từ những sân khấu lớn trong dịp lễ đến những hoạt động cộng đồng thường nhật. Mỗi người đều có thể tham gia theo cách riêng: lắng nghe, hát lên, chia sẻ hay biến nó thành nhạc nền cho những khoảnh khắc đời thường.

“Việt Nam - Tự hào bước tiếp tương lai” hội tụ đủ ba yếu tố của một MV giải trí giàu sức sống: đúng thời điểm, đúng thông điệp, đúng cách kể. Sự chân thành trong giai điệu và hình ảnh giúp ca khúc trở thành lời nhắc tích cực cho mùa đại lễ: niềm tự hào không chỉ ở ký ức, mà ở từng bước chân đang tiếp nối hôm nay. Và con đường âm nhạc song hành của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Divo Tùng Dương cho thấy một công thức quen mà chưa bao giờ cũ: cứ “thật” đã, phần còn lại để khán giả quyết định.