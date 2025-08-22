Hình ảnh quý ngày Quốc khánh 2/9/1945 tại Hải Phòng

Với 250 tài liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày, chuyên đề là một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong nhân dân Hải Phòng. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn, truyền thống anh hùng bất khuất, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.