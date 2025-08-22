Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Hình ảnh quý ngày Quốc khánh 2/9/1945 tại Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Hàng trăm người dân, bạn trẻ ở Hải Phòng được chiêm ngưỡng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử quý về cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, ngày Quốc khánh 2/9/1945 diễn ra tại thành phố cảng.

tp-bao-tang-2.jpg
Ngày 22/8, Bảo tàng Hải Phòng tổ chức khai mạc phòng trưng bày chuyên đề Dấu ấn mùa thu lịch sử, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
tp-bao-tang-3.jpg
Phòng trưng bày chuyên đề giới thiệu những tư liệu hình ảnh, hiện vật lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn, nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân Hải Phòng trong quá trình chiến đấu, xây dựng và phát triển.
﻿
tp-bao-tang-1.jpg
tp-bao-tang-4.jpg
tp-bao-tang-5.jpg
Hàng trăm đại biểu là người cao tuổi, cựu chiến binh, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tới tham quan. Quan khách được giới thiệu về những tư liệu, hiện vật lịch sử quý giá về cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
tp-bao-tang-7.jpg
Trong gian trưng bày cũng giới thiệu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Hải Phòng đã tiến hành khởi nghĩa, phá bỏ chính quyền cũ, thành lập chính quyền cách mạng ở Hải Dương (18/8/1945), Hải Phòng (23/8/1945), Kiến An (24/8/1945).
tp-bao-tang-155.jpg
tp-bao-tang-14.jpg
Rất nhiều hiện vật lịch sử được trưng bày trong tủ kính thu hút các bạn trẻ tìm hiểu. Nổi bật như khẩu súng gỗ (ảnh trái) của đồng chí Nguyễn Văn Cảnh (Tiên Lãng) đẽo để tập bắn, kiếm, lưỡi lê, súng của địch do lực lượng tự vệ và nhân dân Hải Phòng cướp được, sử dụng chống lại địch, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền năm 1945-1946.
tp-bao-tang-8.jpg
Hình ảnh nhân dân Hải Phòng hân hoan đón bộ đội vào tiếp quản thành phố tại nhà hát lớn, ngày 13/5/1945.
tp-bao-tang-11.jpg
Lực lượng vũ trang tại Hải Phòng trong ngày Quốc khánh 2/9/1945.
tp-bao-tang-6.jpg
Tư liệu lịch sử ghi lại những đơn vị, nhà máy, lực lượng vũ trang, nhân dân Hải Phòng vừa hăng say sản xuất, vừa kiên cường chiến đấu, luyện tập bảo vệ xóm làng, bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.
tp-bao-tang-12.jpg
tp-bao-tang-13.jpg
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp ra Nghị quyết 24 về củng cố hợp tác xã nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm (ảnh trái)
và hình ảnh tuyến đê biển 14B Hải Phòng - Đồ Sơn (ảnh phải) khánh thành năm 1982, thể hiện chủ trương mở rộng đất đai vươn ra biển, phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng của thành phố.
tp-bao-tang-16.jpg
tp-bao-tang-18.jpg
tp-bao-tang-17.jpg
Quốc kỳ được nhân dân Hải Phòng thêu, sử dụng treo vào dịp Quốc khánh những năm 1950, 1960 thế kỷ trước được lưu giữ. Ngoài ra, người dân, du khách và các bạn trẻ đến gian trưng bày cũng được tham quan những hiện vật lịch sử quý khác như tiền giấy qua các thời kỳ, những bảo vật quốc gia khác...

Với 250 tài liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày, chuyên đề là một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong nhân dân Hải Phòng. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn, truyền thống anh hùng bất khuất, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Quốc khánh 2/9 #giới trẻ #Cách mạng Tháng Tám #Bảo tàng Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục