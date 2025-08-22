Hình ảnh quý ngày Quốc khánh 2/9/1945 tại Hải Phòng

TPO - Hàng trăm người dân, bạn trẻ ở Hải Phòng được chiêm ngưỡng những hình ảnh, tư liệu, hiện vật lịch sử quý về cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng 8, ngày Quốc khánh 2/9/1945 diễn ra tại thành phố cảng.
Hàng trăm đại biểu là người cao tuổi, cựu chiến binh, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tới tham quan. Quan khách được giới thiệu về những tư liệu, hiện vật lịch sử quý giá về cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Rất nhiều hiện vật lịch sử được trưng bày trong tủ kính thu hút các bạn trẻ tìm hiểu. Nổi bật như khẩu súng gỗ (ảnh trái) của đồng chí Nguyễn Văn Cảnh (Tiên Lãng) đẽo để tập bắn, kiếm, lưỡi lê, súng của địch do lực lượng tự vệ và nhân dân Hải Phòng cướp được, sử dụng chống lại địch, giành chính quyền và bảo vệ chính quyền năm 1945-1946.
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp ra Nghị quyết 24 về củng cố hợp tác xã nông nghiệp nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm (ảnh trái) và hình ảnh tuyến đê biển 14B Hải Phòng - Đồ Sơn (ảnh phải) khánh thành năm 1982, thể hiện chủ trương mở rộng đất đai vươn ra biển, phát triển kinh tế kết hợp quốc phòng của thành phố.
Quốc kỳ được nhân dân Hải Phòng thêu, sử dụng treo vào dịp Quốc khánh những năm 1950, 1960 thế kỷ trước được lưu giữ. Ngoài ra, người dân, du khách và các bạn trẻ đến gian trưng bày cũng được tham quan những hiện vật lịch sử quý khác như tiền giấy qua các thời kỳ, những bảo vật quốc gia khác...
Với 250 tài liệu, hình ảnh và hiện vật được trưng bày, chuyên đề là một trong những hoạt động tiêu biểu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong nhân dân Hải Phòng. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn, truyền thống anh hùng bất khuất, sáng tạo của Đảng và nhân dân ta trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.