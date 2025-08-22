Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội bắn pháo hoa ở 5 điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 22/8, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Thủ đô.

Theo đó, thành phố có 5 điểm bắn pháo hoa với 6 trận địa. Cụ thể, bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật (2 trận địa): Trận địa số 1 trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm; trận địa số 2 trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

Sẽ có 4 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp. Cụ thể, trận địa số 1 tại Đảo dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng. Trận địa số 2 trước Cung Thể thao dưới nước, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia, phường Từ Liêm. Trận địa số 3 tại Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Trận địa số 4 tại hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

ha-noi-ban-phao-hoa-76704496952015928337166-04705096803707474886262-38420741033093274095746-02369357192232243842193.jpg
Ảnh minh họa

Thành phố Hà Nội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, hiệp đồng với Công an thành phố chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa tại các điểm bắn.

Công an thành phố Hà Nội xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; tạo điều kiện cho các phương tiện chở đạn pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa; bảo đảm lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy…

Thành phố yêu cầu UBND các phường: Hoàn Kiếm, Từ Liêm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng làm tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm các phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Theo kế hoạch, pháo hoa tầm cao có tổng số 3.600 quả (mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp tổng số 540 giàn (mỗi trận địa = 90 giàn); thời gian bắn trong 15 phút; thời điểm bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 2/9.

Trần Hoàng
