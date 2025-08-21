Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên

TPO - Tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 của Bộ GD&ĐT, Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Đảng bộ của Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ này cơ cấu lại đội ngũ, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên.

Chiều 21/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”. Tham dự Đại hội có 162 đại biểu đến từ 30 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Đại hội nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội và tiến hành tham luận.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ, Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả mà Ban cán sự Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 như công tác tổng kết Nghị quyết 29 được tập trung thực hiện hiệu quả; đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận 91 với nhiều điểm mới quan trọng.

Bộ đã xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá, hiện đại hóa phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết này sẽ sớm được Bộ Chính trị xem xét, ban hành thời gian tới với một số quyết sách quan trọng như: đổi mới tư duy, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong phát triển và quản lý giáo dục; khắc phục tình trạng chạy theo thành tích; thay đổi quan điểm về tự chủ đại học...

Bộ GD&ĐT đã tập trung xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội nhiều luật quan trọng như Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), đặc biệt là đã tham mưu, trình Quốc hội thông qua Luật Nhà giáo, tạo bước đột phá trong việc chăm lo, tôn vinh và phát triển đội ngũ nhà giáo trên cả nước.

Phổ cập giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm; đã trình Quốc hội ban hành chính sách về miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long lưu ý một số nội dung sau như: tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời thể chế, cơ chế, chính sách về đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; trong đó ưu tiên hoàn thiện 3 dự án Luật: Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục 2019, Luật giáo dục đại học (sửa đổi), Luật giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) và tổ chức triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo.

Phó Thủ tướng yêu cầu tổng kết, đánh giá toàn diện việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông để có điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra, nhất là sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục khuyết tật, giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm; thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Xây dựng trường, lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập gắn với xu hướng đô thị hóa, dịch chuyển dân số, trong đó chú trọng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền.

Xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp đối với ngũ giáo viên; thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục.