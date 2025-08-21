Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Gia Lai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai quảng trường lớn Quy Nhơn và Pleiku

Trương Định
TPO - Tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ vào tối 29/8 và 2/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Ngày 21/8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, tỉnh tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vào lúc 21h30 ngày 29/8 (ngay sau Lễ khai mạc Lễ hội tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ).

Tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku vào lúc 21h30 ngày 2/9 (ngay sau Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9).

UBND tỉnh Gia Lai giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn, Pleiku và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và đảm bảo an toàn.

Trương Định
