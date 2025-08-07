Toàn bộ 34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 8 là tháng rất quan trọng, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp.

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó cần rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Cùng với đó, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Thủ tướng cũng lưu ý, phải rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh các sai sót đáng tiếc và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.