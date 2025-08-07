Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Toàn bộ 34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thủ tướng lưu ý tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9.

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 7/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 8 là tháng rất quan trọng, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước để đưa ra giải pháp.

Thủ tướng chỉ đạo 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó cần rà soát, tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội về "bộ tứ trụ cột" và Chương trình hành động của Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng nghị quyết của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

78phoa.jpg
34 tỉnh, thành sẽ bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9

Cùng với đó, bảo đảm nguồn cung, không để thiếu năng lượng, điện, xăng dầu, lương thực, thực phẩm, nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh, hàng hoá thiết yếu.

Thủ tướng cũng lưu ý, phải rà soát lại trường lớp bảo đảm "sáng, xanh, sạch, đẹp" và chuẩn bị tốt lễ khai giảng năm học mới; tăng cường đưa bác sĩ về cơ sở để chăm lo sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục xây dựng, trình các nghị quyết của Bộ Chính trị về y tế, giáo dục.

Đồng thời, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân, lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng lưu ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tránh các sai sót đáng tiếc và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tổ chức đêm ca nhạc và bắn pháo hoa trên 34 tỉnh thành vào dịp Quốc khánh 2/9, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tạo động lực, truyền cảm hứng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Luân Dũng
#bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9 #tổ chức hoạt động văn hóa #lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân #tuyên truyền dịp lễ Quốc khánh #sự kiện bắn pháo hoa các tỉnh thành #chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới #chương trình ca nhạc Quốc khánh #các tỉnh tổ chức bắn pháo hoa #đẩy mạnh truyền thông lễ hội #quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa định kỳ

Xem thêm

Cùng chuyên mục