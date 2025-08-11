Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku

TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, đại hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành phường kiểu mẫu, trọng điểm, xứng tầm vùng động lực của tỉnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, cùng tỉnh Gia Lai và cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại đại hội.

Ngày 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đảng bộ và nhân dân phường Pleiku đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của phường bình quân 5 năm ước đạt 10,01%; năm 2025, tổng giá trị sản xuất ước đạt 48.490 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 100% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 ước đạt 145 triệu đồng/năm, gấp 1,75 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường hiện chỉ còn 0,04%; 100% thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ phường Pleiku lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của một đơn vị hành chính mới, có tiềm năng to lớn, vị trí chiến lược về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Đại hội góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Pleiku trở thành phường kiểu mẫu, trọng điểm, xứng tầm vùng động lực của tỉnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, cùng tỉnh Gia Lai và cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nêu một số nhiệm vụ trọng tâm để phường Pleiku cần thực hiện thời gian tới. Theo đó, cần tiếp tục khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện là then chốt. Ngay sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, với phương châm 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), với tinh thần “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt”.

Cùng với đó, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường bám, nắm cơ sở, cầu thị lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, xử lý hiệu quả những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Châu Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phường Pleiku.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, với vị thế là phường trung tâm, Đảng bộ phường Pleiku cần tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, trở thành hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy các địa phương phía Tây của tỉnh phát triển. Qua đó, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh; tăng diện tích cây xanh, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị xanh, xây dựng phường Pleiku trở thành “điểm đến xanh, văn minh, giàu bản sắc”.

Đặc biệt, chú trọng quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác dân tộc, tôn giáo. Đấu tranh chống lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây chia rẽ các dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị.