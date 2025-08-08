Ninh Bình: Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Đại hội đại biểu đảng bộ phường Hồng Quang

TPO - Trong hai ngày 7 và 8/8, Đảng bộ phường Hồng Quang (tỉnh Ninh Bình) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự, chúc mừng đại hội.

Ông Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phường Hồng Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Nam Vân, xã Hồng Quang và xã Nghĩa An. Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời xây dựng nền tảng cho quá trình phát triển mới của phường.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, đại hội đã tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời thảo luận, thống nhất phương hướng và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội cũng xác định một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: Tổng thu ngân sách đạt 225 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,6%. Hình thành 2 cụm công nghiệp, 5 khu dân cư tập trung.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, đề nghị Đảng bộ phường Hồng Quang tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Bà Đinh Thị Lụa đề nghị quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương sắp xếp hành chính, xây dựng mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến, hiện đại hóa hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công. Phát triển hạ tầng, thiết chế văn hóa – thể thao; bảo tồn di sản; xây dựng chuỗi du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc...



Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh bí thư, phó bí thư Đảng ủy và ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030. Đại hội cũng thông qua danh sách đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I.