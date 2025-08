Kiểm tra, rà soát dự án tỷ USD ở Ninh Bình

Trong hai ngày 4-5/8, ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - kiểm tra thực tế và làm việc với hàng loạt doanh nghiệp đang triển khai các dự án có vốn đầu tư lớn tại các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn thăm Công ty Wistron Infocomm Việt Nam (KCN Đồng văn III).

Tại KCN Mỹ Thuận, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình làm việc với Công ty TNHH QMH Computer, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Quanta Computer Inc (Đài Loan) với tổng vốn đầu tư 120 triệu USD (tương đương hơn 2.829 tỷ đồng). Dự án có quy mô 225.634m², mục tiêu sản xuất 9 triệu máy tính các loại và 1,5 triệu linh kiện điện tử/năm. Trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt 1,056 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu tương ứng, nộp ngân sách khoảng 4,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 5.700 lao động.

Đoàn cũng kiểm tra tiến độ Dự án Công ty TNHH Top Textiles tại KCN Dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng cũ), do Joyful Wonder Limited đầu tư với tổng vốn 305 triệu USD (hơn 7.048 tỷ đồng), diện tích 312.000m², chia hai giai đoạn. Mục tiêu là sản xuất 120 triệu mét vải dệt/năm. Giai đoạn 1 khởi công cuối tháng 3/2024, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2029. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt gần 34 triệu USD, nộp ngân sách hơn 100.000 USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Kim Bảng I.

Tại KCN Hải Long - một phần của tổ hợp dự án VSIP Nam Định do Công ty CP Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư - đoàn công tác đánh giá cao tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đạt 79,6% (143,4 ha trên tổng 180 ha). KCN định hướng thu hút công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, thực phẩm và nguyên phụ liệu dệt may, với tổng vốn đầu tư hơn 2.249 tỷ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các KCN tỉnh cũng báo cáo tình hình triển khai tại Khu kinh tế Ninh Cơ với quy mô 13.950 ha, được Thủ tướng phê duyệt thành lập ngày 14/1/2025. Lộ trình phát triển chia làm 3 giai đoạn đến sau năm 2030, tập trung vào công nghiệp ven biển, đô thị và dịch vụ hiện đại.

Một số dự án trọng điểm đang triển khai gồm: Nhà máy Thép Xanh Xuân Thiện Nghĩa Hưng (vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, diện tích gần 84 ha); Nhà máy Thép Xanh số 1 Xuân Thiện Nam Định (vốn 88.000 tỷ đồng, diện tích 285 ha); Nhà máy cấu kiện bê tông đúc sẵn của Công ty CP Bê tông Nghĩa Hưng (vốn 1.039 tỷ đồng, công suất 350.000 tấn/năm).

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra thực địa tại các KCN trọng điểm Kim Bảng I, Đồng Văn I mở rộng, Đồng Văn II và III. Tại đây, đoàn làm việc với nhiều doanh nghiệp lớn như, Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Việt Nam - Nhà máy hoàn thành trong 51 tuần thi công, được xem là kỷ lục xây dựng tại Việt Nam, dự kiến sẽ xuất hiện trong cầu truyền hình trực tiếp mừng Quốc khánh 2/9; Công ty Honda Việt Nam - chi nhánh Hà Nam; Công ty Wistron Infocomm Việt Nam tại KCN hỗ trợ Đồng Văn III.

Qua kiểm tra, các dự án đều bảo đảm tiến độ và chất lượng, thực hiện đúng quy chuẩn, chú trọng an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng phản ánh một số vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và thiếu hụt nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các sở ngành tập trung tháo gỡ, đặc biệt là việc đẩy nhanh GPMB tại KCN Kim Bảng I và Đồng Văn I mở rộng. Về nguồn điện, tỉnh cam kết bảo đảm đủ cho sản xuất, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp chủ động đăng ký công suất tiêu thụ để lên phương án đầu tư hạ tầng phù hợp, tránh gián đoạn sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng nhấn mạnh yêu cầu các nhà đầu tư phải tuân thủ cam kết về bảo vệ môi trường, đảm bảo phúc lợi cho người lao động, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.