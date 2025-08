Ninh Bình đặt mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng hậu sáp nhập

Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình giàu mạnh, văn minh, bền vững và xứng đáng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035.

Việc hợp nhất ba tỉnh không chỉ là bước đi mang tính lịch sử trong tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn mà còn góp phần hình thành không gian phát triển rộng mở, có tính liên kết và lan tỏa. Đảng bộ, UBND tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND của ba tỉnh, gồm 44 tổ chức cơ sở đảng với hơn 15.000 đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc chủ trì phiên họp.

Trong giai đoạn 2020-2025, ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 9,26%; GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt gần 90 triệu đồng; tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm khoảng 91% GRDP; thu ngân sách toàn vùng ước đạt hơn 62.000 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%.

Mỗi địa phương hình thành những trung tâm phát triển đặc trưng: Hà Nam với công nghiệp công nghệ cao và đô thị hiện đại; Nam Định tập trung phát triển khu kinh tế ven biển, công nghiệp điện tử, dệt may; Ninh Bình phát triển mạnh ngành công nghiệp ô tô, điện tử, du lịch và công nghiệp văn hóa. Du lịch toàn vùng đón trung bình trên 11 triệu lượt khách/năm, khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Để thực hiện thành công các chỉ tiêu đề ra, đặc biệt là mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng vào năm 2030, tỉnh Ninh Bình tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số và phân cấp quản lý; Triển khai đồng bộ chiến lược đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, Ninh Bình xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên ba vùng động lực: Trung tâm hành chính - đô thị Hoa Lư: Phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, đô thị di sản. Đô thị Phủ Lý (phía Bắc): phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, giáo dục - y tế. Đô thị ven biển Nam Định (phía Đông): tập trung công nghiệp, dịch vụ biển, cảng nước sâu, KKT Ninh Cơ.

Địa phương sẽ rà soát cơ chế, chính sách để phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, nhất là trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử và giáo dục đào tạo; xác định văn hóa và con người là nền tảng; đầu tư phát triển giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống; Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với khu vực phòng thủ vững mạnh.