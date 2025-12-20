Chính quyền số ở Bắc Ninh: Nền tảng vững chắc cho quản trị hiện đại

Với cách làm bài bản, đồng bộ từ hạ tầng số đến nền tảng, ứng dụng dùng chung, tỉnh Bắc Ninh đang từng bước hình thành mô hình chính quyền số hiện đại, thông suốt, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Những kết quả đạt được không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế số, xã hội số trong giai đoạn mới.

Hạ tầng số đi trước một bước

Một trong những trụ cột quan trọng nhất của chính quyền số là hạ tầng số. Tại Bắc Ninh, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư phát triển đồng bộ, tạo “xương sống” cho toàn bộ tiến trình chuyển đổi số. Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng; 100% dân số được phủ sóng di động, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ số của người dân ở mọi khu vực.

Nhiều cuộc họp ở tỉnh Bắc Ninh đã ứng dụng công nghệ số, giảm giấy tờ và thời gian

Đặc biệt, các doanh nghiệp viễn thông đang triển khai lắp đặt khoảng 600 trạm BTS 5G, từng bước đưa công nghệ viễn thông thế hệ mới vào phục vụ đời sống và sản xuất. Song song với đó, hạ tầng băng rộng cố định tiếp tục được nâng cấp, mở rộng; 100% thôn, bản, tổ dân phố đã có mạng Internet cáp quang băng rộng, góp phần thu hẹp khoảng cách số, nâng cao chất lượng kết nối và khả năng tiếp cận thông tin.

Cùng với hạ tầng viễn thông, hạ tầng Trung tâm Dữ liệu của tỉnh Bắc Ninh được duy trì và từng bước nâng cấp, bảo đảm an toàn thông tin và tính liên tục của hệ thống. Bắc Ninh đã triển khai đường truyền kết nối hai trung tâm tích hợp dữ liệu, bố trí 284 đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các phần mềm dùng chung, tổ chức hội nghị truyền hình trực tuyến, phục vụ mô hình chính quyền hai cấp.

Bắc Ninh trang bị hầng tầng số tại Trung tâm phục phụ hành chính công của tỉnh

Đến nay, hệ thống hội nghị trực tuyến đã được triển khai đến 100% xã, phường. Tỉnh Bắc Ninh cũng đang xây dựng phương án hợp nhất hai hệ thống MCU dùng chung cho toàn tỉnh, hướng tới quản lý tập trung, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Một số mô hình mới như dự án thuê dịch vụ WiFi miễn phí tại phường Bắc Giang và phường Kinh Bắc cho thấy nỗ lực đưa hạ tầng số đến gần hơn với người dân. Đáng chú ý, Bắc Ninh đang triển khai kế hoạch dịch chuyển, tích hợp các hệ thống công nghệ thông tin lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phù hợp với định hướng thống nhất, liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Việc bảo đảm trang thiết bị, hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước được triển khai đồng bộ. Hệ thống liên thông trong toàn bộ hệ thống chính trị, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp tỉnh và cấp xã, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành “xanh hóa” 100%, từng bước loại bỏ quy trình giấy tờ truyền thống.

Nền tảng, ứng dụng số đồng bộ, hiệu quả

Trên nền tảng hạ tầng số vững chắc, Bắc Ninh tập trung phát triển các nền tảng và ứng dụng số dùng chung, bảo đảm thống nhất, liên thông và dễ sử dụng. UBND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo triển khai 17 hệ thống thông tin dùng chung và 95 hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiệp vụ sau sáp nhập tỉnh.

Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành công việc được cấu hình cho 23 sở, ngành, 99 xã và khoảng 300 đơn vị sự nghiệp, với hơn 30.000 tài khoản sử dụng. Việc phát triển phiên bản ứng dụng trên thiết bị di động giúp cán bộ, công chức, viên chức xử lý công việc linh hoạt, kịp thời, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Hệ thống thư điện tử công vụ đã cấp hơn 43.000 tài khoản; hệ thống ký số vận hành ổn định với trên 76.000 chứng thư số chuyên dùng, bảo đảm tính pháp lý và an toàn cho giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước.

Cổng thông tin điện tử dùng chung tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì và hoàn thiện với một cổng chính của UBND tỉnh, 30 cổng thành phần của các cơ quan chuyên môn, 99 cổng cấp xã và 10 chuyên trang. Đây là kênh thông tin chính thức, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của chính quyền.

Các nền tảng số quan trọng như LGSP, Cổng dữ liệu mở, hệ thống phản ánh hiện trường, kho dữ liệu số, nền tảng GIS, hệ thống thông tin báo cáo, nền tảng giao tiếp số giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp, hay nền tảng nhận dạng ký tự quang học (OCR) dùng chung tiếp tục được duy trì, khai thác hiệu quả. Nhờ đó, việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan được thực hiện thông suốt, hạn chế tình trạng “cát cứ” thông tin.

Đến nay, cơ bản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã quen và sử dụng thành thạo các phần mềm trong giải quyết công việc chuyên môn. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước đạt 100% (trừ văn bản mật); 100% văn bản phát hành được ký số; toàn bộ hồ sơ văn bản được xử lý toàn trình trên hệ thống dùng chung của tỉnh.

Ở cấp sở, ngành, chuyển đổi số tiếp tục đi vào chiều sâu. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh triển khai ba hệ thống quan trọng gồm cập nhật cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị trên nền GIS; ứng dụng quản lý vận tải đường bộ trong nước và quốc tế; nghiên cứu ứng dụng mô hình BIM cho công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh triển khai Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy và học giai đoạn 2024–2026, từng bước hình thành môi trường giáo dục số hiện đại.

Từ hạ tầng đến nền tảng, từ quản trị nội bộ đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, chính quyền số ở Bắc Ninh đang được xây dựng theo hướng đồng bộ, thực chất và bền vững. Đây không chỉ là yêu cầu tất yếu của cải cách hành chính, mà còn là nền tảng quan trọng để Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.