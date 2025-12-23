Giá vàng SJC lập kỷ lục mới

TPO - Sáng nay (23/12), các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 157,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao chưa từng có.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 155,5 - 157,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng qua. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 157,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giá. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 153 - 156 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.424 USD/ounce, tăng 108 USD so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, giá bạc tăng cao

Trong vòng một tuần qua, giá bạc trong nước cũng đã tăng trên 8% và liên tục xác lập kỷ lục mới. Nếu so với đầu năm, giá bạc miếng đã tăng trên 135%.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.149 đồng/USD, tăng 1 đồng so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.126 - 26.406 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.980 đồng/USD (mua - bán).