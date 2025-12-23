Ông Hồ Nam Tiến là tân Chủ tịch HĐQT LPBank

Trước thềm Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã tổ chức phiên họp để xem xét các nội dung liên quan đến nhân sự cấp cao.

Tại phiên họp, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã xem xét đơn xin từ nhiệm tư cách Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT. Việc từ nhiệm xuất phát từ sự thay đổi trong cơ cấu cổ đông của Ngân hàng.

Phát biểu tại phiên họp, ông Hồ Nam Tiến – Tân Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT LPBank đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới ông Nguyễn Đức Thụy vì những đóng góp quan trọng, mang tính nền tảng trong suốt thời gian đồng hành cùng Ngân hàng.

Theo ông Hồ Nam Tiến, giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy tham gia HĐQT là thời kỳ LPBank triển khai đồng bộ nhiều quyết sách lớn, tạo chuyển biến rõ nét cả về năng lực quản trị lẫn hiệu quả vận hành. Nổi bật là việc Ngân hàng triển khai thành công hệ thống Core Banking T24 với tiến độ nhanh kỷ lục, chỉ trong 7 tháng 7 ngày – là dự án có tốc độ triển khai nhanh nhất khu vực châu Á.

Song song với đầu tư công nghệ, LPBank đã thực hiện tái định vị thương hiệu với tên gọi Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), gắn với tái cấu trúc mạnh mẽ mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Cơ cấu tổ chức được thu gọn từ 17 khối xuống còn 8 khối nghiệp vụ; quy mô nhân sự được tinh giản, đồng thời cơ cấu nhân sự front – back được điều chỉnh về tỷ lệ tối ưu 74% - 26%, phản ánh rõ định hướng ưu tiên cho hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng. Cùng với đó, Ngân hàng chuyển đổi mô hình sang phê duyệt tín dụng tập trung, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ và tăng cường kiểm soát rủi ro.

Trong ba năm liên tiếp, LPBank duy trì ROE thuộc Top đầu hệ thống, đồng thời tỷ lệ CIR được kiểm soát, thuộc nhóm thấp nhất ngành, cho thấy hiệu quả vượt trội trong quản trị chi phí và sử dụng vốn. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng liên tục ghi nhận các mốc tăng trưởng mới, khẳng định tính đúng đắn của chiến lược tái cấu trúc và chuyển đổi toàn diện.

Uy tín của Ngân hàng trên thị trường quốc tế cũng được khẳng định mạnh mẽ khi Moody's nâng hạng xếp hạng tín nhiệm của LPBank tại nhiều hạng mục quan trọng: Tiền gửi dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định), Nhà phát hành dài hạn (mức Ba3, triển vọng ổn định) và Đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) đạt mức b1. Song song đó, Ngân hàng cũng duy trì xếp hạng tín nhiệm dài hạn ở mức A+ với triển vọng “Ổn định” từ VIS Rating.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những lá cờ đầu của ngành ngân hàng trong thực hiện trách nhiệm xã hội, với hơn 3.576 tỷ đồng dành cho công tác an sinh xã hội qua nhiều năm, gắn tăng trưởng kinh doanh với lan tỏa giá trị nhân văn và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, HĐQT LPBank ghi nhận việc ông Nguyễn Đức Thụy không nhận thù lao trong suốt thời gian làm Chủ tịch HĐQT. Nhằm ghi nhận những đóng góp đó, HĐQT đã thống nhất khen thưởng đột xuất cho ông số tiền 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thụy chủ động đề xuất sử dụng toàn bộ khoản khen thưởng này cho hoạt động thiện nguyện, nhằm ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sẻ chia với cộng đồng.

Lãnh đạo HĐQT LPBank nhấn mạnh, những nền móng về quản trị, công nghệ, thương hiệu và trách nhiệm xã hội được xây dựng trong giai đoạn vừa qua là tài sản chung của Ngân hàng, sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy trong chặng đường phát triển tiếp theo.

Cũng trong phiên họp, HĐQT LPBank cũng chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thùy – Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua việc thôi phân công nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc đối với bà Nguyễn Thị Kiều Anh theo nguyện vọng cá nhân để thay đổi công việc. Quyết định này sẽ được thực hiện theo đúng quy định nội bộ và quy định pháp luật có liên quan./.