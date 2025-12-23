Bảo hiểm PVI ra mắt sản phẩm 'Bảo hiểm Sức khỏe Bổ sung' – An tâm hôm nay, vững bước ngày mai

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng gia tăng, việc chủ động chuẩn bị cho những rủi ro sức khỏe không chỉ là sự quan tâm dành cho bản thân mà còn là trách nhiệm với gia đình. Thấu hiểu nhu cầu đó, Bảo hiểm PVI – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam giới thiệu sản phẩm “Bảo hiểm Sức khỏe Bổ sung (PVI Top-up Health Insurance)”, giúp khách hàng tăng cường lớp bảo vệ tài chính trước các rủi ro y tế ngày càng phức tạp.

Giải pháp bảo vệ toàn diện – Linh hoạt cho mọi độ tuổi

Sản phẩm được thiết kế linh hoạt, dành cho mọi đối tượng từ 6 đến 65 tuổi, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình – từ trẻ em, người đi làm đến người trung niên.

Bảo hiểm Sức khỏe Bổ sung giúp khách hàng an tâm hơn trước chi phí điều trị, nằm viện, cấp cứu hay vận chuyển y tế phát sinh.

Quyền lợi nổi bật:

Chi trả viện phí nội trú và ngoại trú: Hỗ trợ thanh toán chi phí điều trị tại bệnh viện, phòng khám.

Hỗ trợ thanh toán chi phí điều trị tại bệnh viện, phòng khám. Chi phí cấp cứu và vận chuyển y tế: Hỗ trợ kịp thời khi gặp tình huống khẩn cấp.

Hỗ trợ kịp thời khi gặp tình huống khẩn cấp. Trợ cấp nằm viện & bảo hiểm sinh mạng: Giúp khách hàng duy trì ổn định tài chính trong thời gian điều trị.

Với mức phí linh hoạt và quyền lợi mở rộng, sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn gói bảo vệ phù hợp theo nhu cầu và khả năng tài chính.

Thương hiệu bảo hiểm uy tín hàng đầu Việt Nam

Bảo hiểm PVI hiện được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế AM Best đánh giá A- (Excellent) về năng lực tài chính – một minh chứng rõ ràng cho uy tín, sức mạnh tài chính và khả năng thực hiện cam kết bảo vệ khách hàng.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, hệ thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp và mạng lưới phục vụ rộng khắp cả nước, Bảo hiểm PVI luôn đồng hành cùng khách hàng trong từng hành trình bảo vệ sức khỏe và an toàn tài chính.