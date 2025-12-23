Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự báo thị trường vàng, tỷ giá USD năm 2026

TPO - Ngân hàng UOB dự báo tỷ giá USD/VNĐ lần lượt ở mức 26.300 trong quý I/2026, 26.100 trong quý II/2026, 26.000 trong quý III/2026 và 25.900 trong quý IV/2026. Với vàng, UOB điều chỉnh dự báo giá vàng lên 4.300 USD/oz trong quý I/2026, 4.400 USD/oz trong quý II/2026, 4.500 USD/oz trong quý III/2026 và 4.600 USD/oz trong quý IV/2026.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB của Singapore vừa công bố báo cáo dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam quý I/2026.

Trong quý IV năm nay, Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng kinh tế đạt 7,2%, đưa tăng trưởng cả năm của Việt Nam đạt 7,7%. Năm 2026, tăng trưởng của Việt Nam có thể giảm còn khoảng 7% do cơ sở so sánh cao của năm 2025 và sự suy giảm của hoạt động tranh thủ đẩy nhanh đơn hàng xuất khẩu trước đó.

12.jpg
Ngân hàng UOB dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam đạt 7,7%.

Cùng với triển vọng tăng trưởng khả quan trong năm 2026 và áp lực trượt giá của VNĐ sẽ hạn chế dư địa nới lỏng chính sách của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, UOB kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước duy trì ổn định lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Năm 2026, Ngân hàng UOB duy trì quan điểm thận trọng đối với VNĐ, với dự báo tỷ giá USD/VNĐ lần lượt ở mức 26.300 trong quý I/2026, 26.100 trong quý II/2026, 26.000 trong quý III/2026 và 25.900 trong quý IV/2026.

Trong năm tới, UOB duy trì quan điểm USD yếu đi, với động lực chính đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ. Rủi ro chính trị có thể trở lại và trở thành yếu tố gây áp lực giảm giá lên USD trong các tháng tới.

“Với nhiệm kỳ Chủ tịch FOMC của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026, thị trường có thể bắt đầu định giá khả năng người kế nhiệm sẽ có quan điểm đồng thuận hơn với ưu tiên của chính quyền Tổng thống Trump về mức lãi suất thấp hơn. Kịch bản này sẽ củng cố kỳ vọng về mức lãi suất điều hành cuối chu kỳ thấp hơn, dẫn đến xu hướng USD suy yếu kéo dài”, chuyên gia của UOB nói.

Theo UOB, các yếu tố tích cực thúc đẩy đà tăng mạnh của vàng trong thời gian qua vẫn đang hiện hữu. Vai trò của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn giúp đa dạng hóa danh mục tiếp tục được củng cố. Do đó, hoạt động tích lũy vàng trên các sàn giao dịch lớn trên thế giới - ví dụ như COMEX và SHFE - vẫn rất mạnh. Tương tự, dòng tiền vào các quỹ ETF vàng cũng duy trì tích cực.

1.png
Trong năm tới, UOB duy trì quan điểm USD yếu đi, với động lực chính đến từ kỳ vọng Fed tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Ở cấp độ quốc gia, làn sóng tăng cường dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại. Kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC tháng 12 tới cũng là động lực tích cực trong ngắn hạn.

Nhìn chung, trừ khi những yếu tố hỗ trợ trên thay đổi, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh theo xu hướng hiện tại. Vì vậy, UOB tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với vàng và điều chỉnh dự báo giá vàng lên 4.300 USD/oz trong quý I/2026, 4.400 USD/oz trong quý II/2026, 4.500 USD/oz trong quý III/2026 và 4.600 USD/oz trong quý IV/2026.

