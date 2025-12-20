Giá vàng SJC tăng nhẹ, USD tự do giảm mạnh

TPO - Sáng nay (20/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng nhẹ lên mức 156,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do giảm mạnh mất mốc 27.000 đồng/USD.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,6 - 156,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,6 - 156,6 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,7 - 156,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đi ngang so với ngày hôm qua. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.338 USD/ounce, tăng 3 USD so với sáng qua.

Giá vàng miếng SJC tăng, USD trên thị trường tự do giảm mạnh.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.148 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, ACB niêm yết ở mức 26.140 - 26.405 đồng/USD mua vào - bán ra.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch trong khoảng 26.850 - 26.980 đồng/USD (mua - bán), giảm tới 120 đồng so với hôm qua.

Chỉ tính từ đầu tuần tới nay, giá USD trên thị trường tự do đã mất khoảng 450 đồng. Còn nếu tính từ vùng đỉnh sát mốc 28.000 đồng hồi giữa tháng 11, giá USD đã được các điểm giao dịch hạ tới hơn 1.000 đồng.

Theo giới phân tích, giá USD tự do hạ nhiệt trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế cũng duy trì ở mức thấp trong khoảng 2 tháng qua.

Chênh lệch giữa giá USD trên thị trường ngân hàng và tự do thu hẹp. Việc giá USD hạ nhiệt trong những ngày cuối năm góp phần giúp giảm áp lực lên chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước có thêm dư địa ổn định lãi suất hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.