Vàng miếng 'một mình một chợ'

TPO - Sáng nay (19/12), giá vàng miếng SJC tăng phiên thứ 2 liên tiếp lên trên mốc 156 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn các thương hiệu đứng im và giảm nhẹ. Theo đó, vàng miếng vẫn tiếp tục "một mình một chợ", bỏ xa vàng nhẫn từ 1,2 - 3,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 - 156,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Có mức tăng tương tự nhưng chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC giữa các doanh nnghiệp khác nhau. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 153,4 - 156,4 triệu đồng/lượng; Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng SJC 154,5 - 156,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng ngày thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng nhẫn gần như đứng im. Theo đó, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng, đi ngang so với sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 151,4 - 154,4 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng….

Sau đợt điều chỉnh này, giá vàng miếng SJC nới rộng khoảng cách với giá vàng nhẫn từ 1,2 - 3,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.335 USD/ounce, tăng 5 USD so với chiều qua.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.151 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank, BIDV, Agribank niêm yết giá USD ở mức 26.128 - 26.408 đồng/USD (mua - bán).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 26.900 - 26.950 đồng/USD. Hiện giá USD tự do đang ở mức thấp nhất hai tháng qua.