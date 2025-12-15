Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, hơn 157 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều nay (15/12), giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới lên mốc lịch sử mới 157,2 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 14h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 155,2 - 157,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 900.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt tăng mạnh giá vàng miếng SJC lên mốc 157,2 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC tăng gần 82 triệu đồng/lượng.

m.jpg
Giá vàng miếng SJC lập đỉnh mới.

Giá vàng miếng SJC bật tăng mạnh khi giá vàng thế giới chiều nay lên mốc 4.337 USD/ounce, tăng 34 USD so với đầu giờ sáng.

Đáng ngạc nhiên, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lại có mức điều chỉnh tăng nhẹ hơn. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 152,8 - 155,8 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng…

Dù giá vàng nhẫn chưa tái lập đỉnh gần 160 triệu đồng/lượng lập vào nửa cuối tháng 10 vừa qua nhưng đây là mức giá cao nhất trong 2 tháng qua.

Như vậy, giá vàng nhẫn hiện đang thấp hơn vàng miếng SJC 1,4-2,1 triệu đồng/lượng tuỳ từng thương hiệu.

Giá vàng trong nước bám sát tăng, giảm theo giá thế giới nhưng vẫn duy trì khoảng cách cao lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, sang năm 2026 nguồn cung vàng trong nước được cải thiện sẽ kéo giá vàng trong nước và thế giới sát nhau.

Ngọc Mai
#vàng #SJC #giá vàng #vàng miếng #tăng giá #thị trường vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục