Ưu đãi tết 2026 'Mua Panasonic chuẩn nhật - trúng ngay xe điện Nhật'

Từ ngày 1/12/2025 đến ngày 16/2/2026, Panasonic phối hợp cùng các Đại lý toàn quốc (*) triển khai ưu đãi dịp Tết: “Mua Panasonic Chuẩn Nhật – Trúng ngay xe điện Nhật”, trao cơ hội nhận xe điện Honda ICON-e như một lời tri ân khách hàng.

Cơ hội nhận xe điện Nhật khi mua sản phẩm Panasonic dịp Tết Nguyên Đán 2026

Tết luôn mang theo kỳ vọng về một khởi đầu mới bình an, cũng là thời điểm các thành viên trong gia đình đoàn tụ trong tổ ấm yêu thương. Để mỗi khoảnh khắc đoàn viên trở nên đủ đầy và trọn vẹn, Panasonic đồng hành cùng khách hàng chăm sóc không gian sống tiện nghi bằng chương trình khuyến mại Tết quy mô lớn.

Cụ thể, từ ngày 01/12/2025 đến ngày 16/02/2026, khách hàng khi mua các sản phẩm Panasonic nằm trong danh mục áp dụng tại các Đại lý thuộc chương trình sẽ được tham gia chương trình ưu đãi “Mua Panasonic Chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” với cơ hội trúng xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin, trị giá hơn 36 triệu đồng/ giải thưởng (**). Dòng xe có khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày của gia đình Việt.

Chương trình ưu đãi “Mua Panasonic Chuẩn Nhật - Trúng ngay xe điện Nhật” kéo dài từ 1/12/2025 đến 16/2/2026, với phần quà gồm xe máy điện Honda ICON-e phiên bản đặc biệt kèm pin

Với mỗi hóa đơn mua hàng hợp lệ, khách hàng sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm hoặc quay số trúng thưởng tại Đại lý (**). Danh mục sản phẩm áp dụng gồm Điều hòa dân dụng Inverter, các dòng Tủ lạnh, Máy giặt, Máy sấy quần áo, Tủ chăm sóc quần áo và Gia dụng nhỏ của Panasonic có giá bán lẻ tối thiểu khuyến nghị ASP trên 2 triệu. Các sản phẩm được phát triển theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đề cao tính hiệu quả và khả năng vận hành tối ưu, ứng dụng công nghệ hiện đại và tạo nên trải nghiệm sống tiện nghi cho người dùng.

Thông tin về thời gian bốc thăm và danh sách trúng thưởng sẽ được công bố minh bạch trên kênh truyền thông chính thức của Đại lý, giúp khách hàng thuận tiện theo dõi và kiểm tra kết quả.

Giá trị Nhật Bản đồng hành cùng gia đình Việt trong hành trình nâng cao chất lượng sống

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, Panasonic luôn kiên trì kế thừa và phát huy những giá trị Nhật Bản trong triết lý tạo nên sản phẩm. Đó là hành trình kết tinh sự tinh tế tỉ mỉ, hài hòa cân bằng, công nghệ vì sức khỏe, lấy con người làm trung tâm để hướng tới cuộc sống tiện nghi, hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.

Bốn giá trị nền tảng của Panasonic bao gồm: Sự tỉ mỉ và tinh tế trong từng chi tiết; Công nghệ chăm sóc sức khỏe toàn diện; Nét hài hòa giữa thiết kế với công năng và không gian sống; và Tư duy đặt con người làm trung tâm

Với Panasonic, chất lượng Nhật Bản không dừng lại ở độ bền và khả năng sử dụng dài lâu, mà là sự cam kết về một cuộc sống vẹn tròn. Đằng sau mỗi sản phẩm là tinh thần kiên trì của những “nghệ nhân” nghiêm cẩn và tận tâm, nơi từng chi tiết được chú trọng, những chuẩn mực khắt khe được đặt ra và trải qua kiểm định hàng trăm lần. Từ đó, người dùng có thể an tâm, tin dùng các giải pháp không khí sạch, giải pháp diệt khuẩn, giải pháp chăm sóc sức khỏe và giải pháp nước sạch từ Panasonic trong nhiều năm.

Theo đuổi triết lý “360° Wellbeing Design”, Panasonic kiến tạo sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, để mỗi chiếc tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa không đơn thuần là đồ gia dụng, mà là người bạn chăm sóc những thói quen nhỏ nhất: giữ trọn sự tươi ngon cho bữa ăn, chăm sóc chỉn chu từng trang phục, mang lại bầu không khí trong lành hay vỗ về giấc ngủ sâu để năng lượng được tái tạo mỗi ngày. Bởi Panasonic hiểu rằng, trong nhịp sống hiện đại, điều xa xỉ nhất không nằm ở giá trị của cải hay vật chất mà là sự bình an, cân bằng và hạnh phúc.

Đó chính là công nghệ vị nhân sinh, lấy con người làm gốc. Mọi thiết kế đều được tinh chỉnh để trở nên trực quan, êm ái và thuận tiện nhất, phù hợp với mọi không gian và lối sống. Vì cuối cùng, công nghệ hiện đại nhất chính là công nghệ thấu hiểu con người nhất. Đây cũng là cách thương hiệu lan tỏa giá trị Nhật Bản và chiếm trọn niềm tin yêu trong hơn 50 năm đồng hành cùng gia đình Việt.

Panasonic giới thiệu các bộ giải pháp không khí sạch, diệt khuẩn, chăm sóc sức khỏe và nước sạch – đồng hành nâng cao sự an tâm và tiện nghi trong từng gia đình Việt

Các sản phẩm của Panasonic hiện được bày bán tại các siêu thị và cửa hàng điện máy trên toàn quốc cùng kênh bán hàng online của Đại lý. Xem chi tiết thể lệ và cơ cấu quà tặng của chương trình khuyến mại "Mua Panasonic chuẩn Nhật, trúng ngay xe điện Nhật" tại: https://www.panasonic.com/vn/events-and-promotions/events/chuong-trinh-mua-panasonic-chuan-nhat-trung-ngay-xe-dien-nhat.html

(*) Theo danh sách Đại lý tham gia chương trình

(**) Thời gian, thể lệ tham gia, cách thức bốc thăm quay số và số lượng giải thưởng sẽ được áp dụng theo từng Đại lý thuộc chương trình. Giá trị giải thưởng được thực hiện theo hồ sơ đăng ký khuyến mại của Đại lý tại địa phương. Vui lòng xem chi tiết trên website hoặc các trang thông tin chính thức của Đại lý.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 14 – tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng – Q. Cầu Giấy – Hà Nội.

Hotline: 18001593

Website: https://www.panasonic.com/