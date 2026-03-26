Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nhiệt điện Mông Dương sẵn sàng đáp ứng huy động của hệ thống điện

P.V

Trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện năm 2026 dự báo tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, cùng những biến động khó lường của thị trường nhiên liệu, Công ty Nhiệt điện Mông Dương (đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả, sẵn sàng đáp ứng theo phương thức huy động của Hệ thống điện quốc gia.

Trung tâm Điện lực Mông Dương

Đến hết ngày 23/3/2026, Công ty Nhiệt điện Mông Dương sản xuất được 1,705 tỷ kWh điện, đạt 24,3% kế hoạch năm được giao. Dự kiến kế hoạch 6 tháng đầu năm, Công ty phấn đấu sản xuất là 3,7 tỷ kWh, đạt 52,7% kế hoạch cả năm được Tổng công ty giao.

Đoàn công tác của EVNGENCO3 kiểm tra khu vực lắp đặt thử nghiệm các thiết bị cải tiến để giảm nhiệt độ đầu ra nước làm mát của nhà máy

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo EVNGENCO3, Công ty Nhiệt điện Mông Dương chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện cần thiết để duy trì vận hành ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Công tác kiểm tra, đánh giá tổng thể tình trạng thiết bị được thực hiện kỹ lưỡng; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ các hạng mục trọng yếu được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, đảm bảo các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Song song đó, việc đảm bảo nguồn nhiên liệu than, dầu được đặc biệt chú trọng, nhất là trong tình hình căng thẳng về nguồn cung hiện nay. Công ty phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp than để tiếp nhận đủ khối lượng theo hợp đồng, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng nhiên liệu đầu vào, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành.

Phòng điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1

Trước dự báo tình hình nhu cầu phụ tải của hệ thống điện sẽ rất cao trong mùa khô, Công ty tăng cường phối hợp với đơn vị điều độ để xây dựng phương án vận hành linh hoạt, bám sát nhu cầu thực tế. Các giải pháp quản lý kỹ thuật, sửa chữa và bảo dưỡng tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa nhằm nâng cao độ tin cậy, hạn chế sự cố, tối ưu hiệu suất các tổ máy. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ vận hành thông qua đào tạo chuyên môn, siết chặt kỷ luật lao động và triển khai hiệu quả các phương pháp bảo dưỡng tiên tiến.

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp trên, Công ty Nhiệt điện Mông Dương tiếp tục nỗ lực để giữ vững sản xuất điện trong mùa khô, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhà máy nhiệt điện Mông Dương I (thuộc Công ty nhiệt điện Mông Dương) có quy mô hai tổ máy với tổng công suất lắp đặt là 1.080 MW, sản lượng điện phát hàng năm 6,5 tỷ kWh

P.V
