Giá vàng quay đầu giảm mạnh

TPO - Sáng nay (26/3), giá vàng quay đầu giảm sau khi tăng mạnh ngày hôm qua. Theo đó, vàng miếng SJC về mức hơn 173 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mức 173,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn Mi Hồng 170,5 - 173 triệu đồng/lượng…

Giá vàng lại quay đầu giảm.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.515 USD/ounce, giảm 30 USD so với sáng qua.

Giá bạc đi ngược chiều với giá vàng, chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 75 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg; bạc Ancarat 74 triệu đồng/kg... Sáng nay, giá bạc thế giới ở mức 71 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.104 đồng/USD, tăng 5 đồng so với sáng qua.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.109 - 26.359 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 5 đồng cả 2 chiều mua - bán so với sáng qua.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD 27.950 - 28.000 đồng/USD. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay trên thị trường tự do, phản ánh áp lực tâm lý và nhu cầu ngoại tệ đang tăng cao trong dân cư.

Sự chênh lệch lớn giữa thị trường tự do và thị trường chính thức lên tới gần 1.650 đồng/USD.

