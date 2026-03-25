Choáng váng giá vàng, dầu mỏ thế giới

TPO - Thị trường tài chính toàn cầu ngày 25/3 ghi nhận sự đảo chiều rõ rệt khi dòng tiền dịch chuyển theo các tín hiệu địa chính trị mới từ Trung Đông. Giá vàng bật tăng mạnh, dầu thô giảm sâu, chứng khoán phục hồi - phản ánh kỳ vọng về khả năng hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ và Iran.

Vàng tăng giá trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay (ngày 25/3, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 2,5%, lên 4.587,09 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ tăng mạnh hơn, tới 4,2%, lên 4.586,10 USD/ounce. Động lực chính đến từ việc đồng USD suy yếu khoảng 0,2%, khiến vàng - tài sản định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Diễn biến của vàng gắn liền sự điều chỉnh của thị trường năng lượng. Khi giá dầu giảm xuống dưới mốc 100 USD/thùng, áp lực lạm phát được xoa dịu, kéo theo kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương có thể giảm bớt cường độ thắt chặt tiền tệ. Trong bối cảnh đó, vai trò trú ẩn của vàng được củng cố trở lại. Một số phân tích cho rằng vàng đã bị đồng USD mạnh “lấn át” trong thời gian trước và đang lấy lại sức hút khi áp lực này giảm dần.

Vàng tăng giá trở lại do ảnh hưởng của diễn biến chính trị vùng Trung Đông.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn của vàng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Dữ liệu từ công cụ FedWatch cho thấy thị trường hiện không còn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc lợi suất thực duy trì ở mức cao có thể hạn chế đà tăng của vàng. Dù vậy, theo đánh giá của JP Morgan, việc giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 17% so với giai đoạn trước xung đột có thể tạo cơ hội mua vào mang tính chiến thuật.

Các kim loại quý khác cũng tăng mạnh, với bạc tăng 3,6% lên 73,78 USD/ounce, bạch kim tăng 2,2% lên 1.978,10 USD và palladium tăng 1,5% lên 1.461,56 USD.

Giá dầu mất 15% chỉ trong vài phút

Trái ngược với đà tăng của vàng, thị trường dầu mỏ chứng kiến cú điều chỉnh mạnh hiếm thấy. Giá dầu Brent giảm sâu từ khoảng 112 USD xuống gần 99 USD/thùng, tương đương mức giảm tới 15% chỉ trong vài phút, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo hoãn 5 ngày kế hoạch tấn công Iran và cho biết các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển.

Dữ liệu giao dịch cho thấy trước thời điểm thông báo, thị trường đã có dấu hiệu bất thường. Các nhà giao dịch đã thực hiện giao dịch khoảng 5.100 lô hợp đồng tương lai dầu Brent và WTI, tương đương hơn 500 triệu USD, chủ yếu theo hướng bán ra.

Ngay sau phát biểu của ông Trump về triển vọng ngừng bắn ở Iran, khối lượng giao dịch bùng nổ, với hơn 13.000 lô, tương đương 13 triệu thùng dầu, được sang tay chỉ trong vòng 60 giây.

Mặc dù giảm mạnh, giá dầu vẫn cao hơn khoảng 40% so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng Hai. Khối lượng giao dịch cũng tăng đột biến, với trung bình hơn 1 triệu lô/ngày trong bốn tuần gần đây, gấp đôi mức trung bình khoảng 300.000 lô/ngày trong ba năm trước. Điều này cho thấy mức độ biến động và sự nhạy cảm của thị trường dầu trước các thông tin địa chính trị.

Chứng khoán toàn cầu phục hồi

Trên thị trường chứng khoán, các chỉ số lớn đồng loạt phục hồi sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đang thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng với Iran,

Căng thẳng chính trị giữa Iran - Mỹ liên tục khiến thị trường tài chính, vàng và nhiên liệu diễn biến khó lường.

Trong phiên giao dịch tại châu Á, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,9%, hợp đồng tương lai châu Âu tăng 1,2%. Các thị trường cổ phiếu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc ghi nhận mức tăng khoảng 2%.

Đồng USD suy yếu nhẹ, giao dịch quanh mức 158,8 yên/USD và 1,1620 USD/euro, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5 điểm cơ bản xuống 4,34%, còn lợi suất kỳ hạn 2 năm xuống 3,875%. Diễn biến này phản ánh dòng tiền có xu hướng quay lại các tài sản an toàn khi nhà đầu tư điều chỉnh vị thế.

Dù thị trường phản ứng tích cực, tâm lý chung vẫn thận trọng. Các tín hiệu về đàm phán và ngừng bắn mới chỉ dừng ở mức kỳ vọng, chưa có xác nhận chắc chắn từ các bên liên quan. Iran đã phủ nhận việc tham gia đàm phán trực tiếp, trong khi thực địa vẫn ghi nhận các hoạt động quân sự và Mỹ được cho là đang chuẩn bị điều thêm lực lượng tới khu vực.

Trong bối cảnh đó, thị trường tài chính toàn cầu đang vận động chủ yếu theo dòng tin tức ngắn hạn. Sự phân hóa giữa vàng, dầu và chứng khoán phản ánh trạng thái nhạy cảm cao của dòng tiền, khi nhà đầu tư liên tục điều chỉnh kỳ vọng theo từng diễn biến địa chính trị, khiến rủi ro đảo chiều vẫn luôn hiện hữu.