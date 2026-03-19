Fed tuyên bố giữ nguyên lãi suất

TPO - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 3, trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu nóng lên và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Sau phiên họp kéo dài hai ngày kết thúc chiều 18/3 (giờ Mỹ), Fed quyết định duy trì lãi suất tham chiếu ở mức 3,5-3,75%, đúng như kỳ vọng thị trường. Đây là lần thứ hai liên tiếp cơ quan này không điều chỉnh lãi suất, sau 3 đợt cắt giảm trong năm 2025.

Fed cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng “vững chắc”, song lạm phát chưa có tiến triển rõ rệt về mục tiêu 2%. Dữ liệu gần nhất cho thấy lạm phát lõi vẫn quanh ngưỡng trên 3%, trong khi áp lực giá có nguy cơ gia tăng trở lại do chi phí năng lượng leo thang.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh lập trường chính sách hiện tại là phù hợp, nhưng thừa nhận Fed đang đối mặt nhiều yếu tố bất định, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông, việc giá dầu tăng mạnh trong thời gian ngắn có thể khiến lạm phát tổng thể tăng trở lại, dù mức độ tác động vẫn cần thêm thời gian để đánh giá.

Thực tế, giá dầu thế giới đã vượt mốc 100 USD/thùng trong những ngày gần đây, trong khi giá xăng tại Mỹ tăng khoảng 28% kể từ khi xung đột bùng phát. Đây được xem là rủi ro lớn nhất có thể làm chệch hướng nỗ lực kiểm soát lạm phát của Fed.

Ở chiều ngược lại, thị trường lao động bắt đầu phát tín hiệu suy yếu. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã tăng lên khoảng 4,4%, trong khi số việc làm mới giảm so với các tháng trước. Điều này đặt Fed vào thế khó khi vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa tránh gây tổn hại thêm cho tăng trưởng và việc làm.

Phản ánh sự thận trọng này, nhiều quan chức Fed điều chỉnh kỳ vọng chính sách, từ dự báo hai lần giảm lãi suất trong năm xuống còn một lần. Ngân hàng trung ương Mỹ hiện dự kiến chỉ hạ lãi suất tổng cộng 0,25 điểm % trong năm nay, nếu lạm phát có tiến triển rõ ràng hơn.

Tuy vậy, vẫn xuất hiện bất đồng trong nội bộ Fed khi một số thành viên cho rằng cần sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Sau quyết định của Fed, thị trường tài chính phản ứng thận trọng. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, trong khi lợi suất trái phiếu tăng trở lại. Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống, phản ánh kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn.

Giới phân tích nhận định Fed đang chuyển sang trạng thái “chờ dữ liệu”, ưu tiên quan sát diễn biến lạm phát trong vài tháng tới trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Trong ngắn hạn, kịch bản lãi suất cao kéo dài nhiều khả năng sẽ tiếp tục chi phối thị trường toàn cầu.