Điểm nóng Hormuz 'đốt cháy' giá dầu thế giới, kịch bản 200 USD/thùng có xảy ra?

TPO - Giá dầu thế giới vẫn neo quanh 100 USD/thùng khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz. Trong khi Iran cảnh báo giá dầu có thể vọt lên 200 USD/thùng nếu chiến sự leo thang, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng kịch bản này khó xảy ra.

Tương lai của giá dầu

Trả lời phỏng vấn CNN ngày 12/3, ông Chris Wright - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ - cho rằng giá dầu thế giới khó có khả năng tăng lên mức 200 USD/thùng, dù căng thẳng tại Trung Đông đang làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

“Tôi cho rằng điều đó khó xảy ra. Hiện chúng tôi đang tập trung vào chiến dịch quân sự và giải quyết vấn đề”, ông Wright nói.

Bộ trưởng Wright cho biết thế giới đang trải qua giai đoạn gián đoạn nguồn cung năng lượng ngắn hạn để đảm bảo dòng chảy năng lượng về dài hạn. Ông khẳng định chính quyền Mỹ đang tìm kiếm “những giải pháp thực tế để vượt qua vài tuần nguồn cung thắt chặt”.

Chris Wright phủ nhận giá dầu có thể bị đẩy lên 200 USD/thùng.



Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Iran cảnh báo giá dầu có thể tăng mạnh nếu xung đột tiếp tục leo thang. Trước đó một ngày - Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran - nói thế giới “hãy chuẩn bị cho việc giá dầu lên 200 USD/thùng” trong trường hợp chiến sự lan rộng.

Trên thị trường, giá dầu đã tăng mạnh trong những ngày gần đây khi các tàu chở dầu bị tấn công và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Trong phiên 12/3, giá dầu toàn cầu đã tăng hơn 9%, tiến sát mốc 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Đến đầu phiên giao dịch ngày 13/3, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 71 cent, tương đương 0,71%, xuống còn 99,75 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ giảm 88 cent, tương đương 0,92%, xuống 94,85 USD/thùng. Giá dầu vẫn neo quanh mức 100 USD/thùng giữa căng thẳng chính trị.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu có thể duy trì ở mức cao do tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu sớm mở lại. Đây là tuyến đường trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.

Ngày 12/3, tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố Tehran sẽ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.

Cùng thời điểm, nhiều tàu chở dầu vẫn bị mắc kẹt ngoài khơi khu vực này. Tại một cảng ở Iraq, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi bị nghi tấn công bằng xuồng chứa chất nổ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Giá dầu biến động mạnh do căng thẳng ở Trung Đông leo thang.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường năng lượng. Trong đó có khả năng tạm thời miễn trừ Đạo luật Jones quy định vận tải biển nội địa của Mỹ để cho phép tàu nước ngoài vận chuyển nhiên liệu giữa các cảng Mỹ, qua đó giảm chi phí và tăng tốc độ vận chuyển năng lượng.

Ngoài ra, Washington đang phối hợp với các nước thành viên Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) trong kế hoạch xả lượng dầu dự trữ chiến lược lớn nhất lịch sử nhằm hạ nhiệt giá năng lượng.

Theo IEA, cuộc chiến tại Trung Đông đã buộc các quốc gia vùng Vịnh phải cắt giảm ít nhất 10 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 10% nhu cầu dầu toàn cầu, tạo ra cú gián đoạn nguồn cung lớn nhất trong lịch sử thị trường dầu mỏ.

Tuy vậy, ông Chris Wright cho rằng tình trạng thiếu hụt năng lượng hiện nay ít ảnh hưởng tới Mỹ và các quốc gia ở Tây bán cầu. “Không có tình trạng thiếu hụt, thậm chí thị trường dầu ở Tây bán cầu còn không thực sự thắt chặt. Vấn đề nằm ở châu Á”, ông nói.

Các chuyên gia nhận định nếu xung đột tiếp tục kéo dài và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, giá dầu có thể duy trì ở mức cao trong nhiều tuần tới, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và chi phí năng lượng trên toàn cầu.