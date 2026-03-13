Nhiều giải pháp đảm bảo điện trong mùa nắng nóng khu vực phía Nam

Nắng nóng được dự báo đến sớm và diễn biến gay gắt năm nay, kéo theo áp lực lớn lên hệ thống điện khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chuẩn bị nhiều giải pháp trong điều hành, vận hành, quản lý phụ tải và tiết kiệm điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

EVNSPC đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác vận hành lưới điện- Ảnh: EVNSPC

Chủ động ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng được dự báo có thể xuất hiện sớm, kéo dài hơn và gia tăng về cường độ so với trung bình nhiều năm, thậm chí gay gắt hơn so với năm 2025. Ngay từ đầu tháng 3/2026, nắng nóng đã xuất hiện trên diện rộng tại khu vực Đông Nam bộ. Tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng mở rộng sang Tây Nguyên và miền Tây Nam bộ...

Cùng với mục tiêu tăng trưởng hai con số của nhiều địa phương, nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện dự báo sẽ tăng mạnh. Công tác cung ứng điện năm 2026, đặc biệt là trong mùa khô sẽ đối mặt nhiều thách thức.

Ông Bùi Quốc Hoan – Phó tổng giám đốc EVNSPC cho biết, từ cuối năm 2025 EVNSPC và các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng điện chi tiết cho từng tháng và cả năm; đồng thời lập kế hoạch vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện theo tuần, tháng và năm để lưới điện luôn trong tình trạng vận hành ổn định, với mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Kế hoạch cung cấp điện được EVNSPC và các đơn vị thành viên xây dựng trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố tác động như phát triển điện mặt trời mái nhà, nguồn điện điện tự sản xuất của khách hàng, kế hoạch đầu tư xây dựng lưới điện và các chỉ tiêu liên quan điện thương phẩm, tổn thất điện năng, quản lý kỹ thuật lưới điện…,

Kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện trước mùa nắng nóng - Ảnh: PC Đồng Nai.

Ông Bùi Quốc Hoan cũng cho biết, EVNSPC cũng phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố về tình hình cung ứng điện năm 2026; thống nhất cơ chế phối hợp quản lý/giám sát khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm…

Cùng với đó, công tác kiểm tra, rà soát lưới điện được các công ty điện lực triển khai thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ sự cố. Các đơn vị cũng tập trung theo dõi sát các đường dây có mức mang tải cao, đặc biệt là các tuyến mang tải trên 90%, xây dựng phương án, giải pháp và kế hoạch cụ thể, chi tiết các đường dây, trạm biến áp cần phải thực hiện xử lý đầy tải, quá tải; thường xuyên theo dõi sát các thông số vận hành, có phương án san chuyển tải, khai thác tải giữa các MBA hợp lý...

Song song đó, EVNSPC đẩy mạnh đầu tư, cải tạo, hiện đại hóa lưới điện; ứng dụng công nghệ tiên tiến để giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy, trọng tâm lưới trung áp và hạ áp; Thúc đẩy phát triển nguồn phát tại chỗ, khuyến khích, hỗ trợ hộ gia đình và nhà đầu tư phát triển điện mặt trời mái nhà theo mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nhiều dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp lưới điện, trạm biến áp 110kV của EVNSPC từ đầu năm đến nay cũng được đẩy nhanh tiến độ, đóng điện đưa vào vận hành nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện… Từ đầu năm đến nay, EVNSPC đã đóng điện đưa vào vận hành 18 công trình lưới điện 110kV. Từ nay đến cuối tháng 4/2025, Tổng công ty phấn đấu đóng điện thêm 33 công trình 110kV.

Tăng cường quản lý phụ tải, tiết kiệm điện

Một trong những giải pháp trọng tâm được EVNSPC triển khai là đẩy mạnh Chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) và Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (DR). Theo đó, các công ty điện lực đã rà soát, cập nhật danh sách khách hàng sử dụng năng lượng trọng điểm và các khách hàng có mức tiêu thụ điện từ 1 triệu kWh/năm trở lên để ký thỏa thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2026.

Công trình Lộ ra trạm 220kV Châu Thành ( tỉnh An Giang) đóng điện trong tháng 1/2026, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn - Ảnh: PC An Giang

Đến nay, toàn Tổng công ty đã ký thỏa thuận DR với 5.037 khách hàng có sản lượng từ 1 triệu kWh/năm trở lên, với công suất tiết giảm khoảng 514 MW. Trong thời gian tới, các công ty điện lực tiếp tục lập kế hoạch DR theo tháng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng tham gia; đồng thời vận hành ổn định hệ thống DRMS và đo xa nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhu cầu điện và góp phần đảm bảo cung ứng điện an toàn.

Ngoài ra, các đơn vị cũng chủ động xây dựng phương án dịch chuyển phụ tải, khuyến khích khách hàng điều chỉnh kế hoạch sản xuất sang các khung giờ thấp điểm nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các thời điểm cao điểm nắng nóng.

Cùng với đó, chương trình tiết kiệm điện với nhiều giải pháp tiếp tục được triển khai mạnh mẽ theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các đơi vị điện lực phối hợp với Sở Công Thương và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội tại các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tăng cường tiết kiệm điện; phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan chức năng tổ chức và giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện...

Các Công ty Điện lực chủ động phối hợp với khách hàng lớn trong công tác đảm bảo điện - Ảnh: EVNSPC

Với sự chuẩn bị sớm và nhiều giải pháp đưa ra, EVNSPC đang tập trung nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và chất lượng, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn quản lý cấp điện của EVNSPC trong mùa nắng nóng năm nay.