Tàu chở 63.000 tấn LNG cập cảng, PV GAS đảm bảo khí cho sản xuất điện và công nghiệp

P.V

Sáng ngày 10/3/2026, vào lúc 9 giờ 30, tàu FAT’H AL KHAIR chở khoảng 63.000 tấn LNG (tương đương khoảng 87 triệu Sm³ khí tự nhiên) đã cập cảng LNG Thị Vải của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) – Đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Đây là chuyến tàu LNG nhập khẩu đầu tiên của PV GAS trong năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của Petrovietnam/PV GAS trong việc chủ động đảm bảo nguồn năng lượng cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang có nhiều biến động.

image001-5384.jpg
Tàu FAT’H AL KHAIR cập cảng Kho cảng LNG Thị Vải mang theo 63.000 tấn LNG

Lô hàng LNG này do PV GAS thu xếp, được xếp hàng ngày 26/02/2026 và sau hành trình vận chuyển quốc tế đã cập cảng Thị Vải an toàn.

Đáng chú ý, chuyến tàu đã rời khu vực Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn trong bối cảnh khu vực này đang trở thành điểm nóng địa chính trị của thế giới.

Nguồn LNG từ chuyến tàu FAT’H AL KHAIR sẽ được tái hóa khí tại Kho cảng LNG Thị Vải để cung cấp cho các nhà máy điện, góp phần đảm bảo nguồn nhiên liệu cho hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn nhu cầu năng lượng đang gia tăng.

Trong bối cảnh thị trường LNG toàn cầu có nhiều biến động, việc PV GAS chủ động thu xếp nguồn hàng, ký kết hợp đồng sớm và tổ chức vận chuyển kịp thời tiếp tục thể hiện năng lực điều hành chuỗi cung ứng khí của doanh nghiệp, đồng thời góp phần ổn định thị trường năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chuyến tàu LNG đầu tiên của năm 2026 cập cảng an toàn không chỉ mang ý nghĩa về mặt cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, mà còn là tín hiệu tích cực cho hoạt động nhập khẩu LNG của Petrovietnam/ PV GAS trong năm 2026, trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

