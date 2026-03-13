Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Lương cơ sở dự kiến tăng từ ngày 1/7, thu nhập thay đổi thế nào?

Phan Thiên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7, một số khoản như tiền lương hằng tháng, các loại phụ cấp, trợ cấp cũng sẽ tăng.

Lương của viên chức dự kiến tăng bao nhiêu?

Theo thông tin được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cung cấp tại buổi tiếp xúc cử tri ở tỉnh Lào Cai mới đây, mức lương cơ sở được dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8%, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc điều chỉnh tiền lương trên được cân nhắc trên cơ sở khả năng ngân sách, đồng thời bảo đảm sự cân bằng, hài hòa và hợp lý giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhằm bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

53.jpg
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ ngày 1/7. Ảnh minh họa.

Nếu lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7 tới, nhiều khoản sẽ tăng theo mức lương mới này.

Đầu tiên là tăng tiền lương hằng tháng với cán bộ, công chức và viên chức. Theo quy định hiện nay, tiền lương của viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương. Tiền lương này chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Do đó, khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng, mức lương của nhóm này cũng tăng tương ứng theo hệ số lương của từng ngạch, bậc và chức vụ.

Trong đó, nhóm viên chức A3.1 như kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, định chuẩn viên cao cấp, giám định viên cao cấp, bác sĩ cao cấp, giáo sư - giảng viên cao cấp, dược sĩ cao cấp... dự kiến có mức lương cao nhất khoảng 20,2 triệu đồng mỗi tháng (hiện nay là 18,7 triệu đồng).

Ở nhóm thấp nhất, viên chức loại C3 (ngạch y công) dự kiến có mức lương gần 3,8 triệu đồng mỗi tháng (hiện nay là hơn 3,5 triệu đồng).

Nhiều khoản phụ cấp, trợ cấp tăng

Ngoài tiền lương tăng, một số phụ cấp trong khu vực công sẽ được điều chỉnh theo, gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, cũng như phụ cấp công vụ hoặc phụ cấp ưu đãi nghề đối với một số ngành đặc thù như giáo dục và y tế.

Bên cạnh đó, các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo.

Mức tăng cụ thể của từng nhóm sẽ được Chính phủ quy định trong phương án điều chỉnh lương hưu và trợ cấp, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở...

Tuy nhiên, khi lương cơ sở tăng thì các khoản trích theo lương bao gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công đoàn phí... cũng tăng theo.

Đơn cử, theo quy định hiện hành, lương cơ sở cũng là căn cứ xác định mức tiền lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của một số nhóm. Quy định hiện hành nêu rõ, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng lương cơ sở và cao nhất bằng 20 lần mức này.

Như vậy, khi lương cơ sở tăng lên gần 2,53 triệu đồng, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh theo. Mức thấp nhất sẽ là 2,53 triệu đồng/tháng và cao nhất là 50,5 triệu đồng/tháng...

Phan Thiên
#Tăng lương #lương cơ sở #tiền lương #người lao động #mức lương #trợ cấp

