Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói về việc tăng lương

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hiện Chính phủ đang thực hiện tăng lương và thu nhập cho cả khối nhà nước và tư nhân đúng theo lộ trình, nhưng lương và thu nhập vẫn thấp hơn nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy và tăng trưởng trên 2 con số, các nguồn lực để chi trả lương sẽ tăng.

Ngày 9/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự Hội nghị Tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Lào Cai.

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai, gồm các phường, xã: Âu Lâu, Nam Cường, Yên Bái, Văn Phú, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Quy Mông, Trấn Yên, Hồng Việt, Bảo Ái, Yên Bình, Thác Bà, Cảm Nhân, Yên Thành, Lâm Thượng, Lục Yên, Mường Lai, Tân Lĩnh, Phúc Lợi, Khánh Hòa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có thời gian công tác lâu dài tại Lào Cai trước khi được điều động về Trung ương.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khác cùng ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Lào Cai gồm: Ông Sùng A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Lào Cai; bà Phạm Thị Phương - Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Hồng Thoan - Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lào Cai; bà Lý Thu Trang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn thanh niên xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Tham gia hội nghị có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và nhiều lãnh đạo ban, ngành của tỉnh Lào Cai.

Phát biểu trước cử tri với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ, nay là Phó Thủ tướng, đại biểu Quốc hội khoá XV, bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết nhiệm kỳ qua bà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức, tận tâm hiến kế và tham gia triển khai các thể chế, chính sách nhằm đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Các hoạt động được bà tập trung thời gian qua gồm: Nâng cao các chính sách cho người có công, người yếu thế trong xã hội, cán bộ, công chức... Đặc biệt, trên cương vị Bộ trưởng Nội vụ, bà tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội thực hiện cuộc sắp xếp tỉnh thành và chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày chương trình hành động.

Về chương trình hành động nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI, Phó Thủ tướng cam kết sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết, cống hiến vì hạnh phúc của người dân, gắn bó với cử tri nơi mình ứng cử, tiếp thu các ý kiến để tham gia điều hành Chính phủ, qua đó thực hiện tốt hơn công việc của mình trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Phó Thủ tướng sẽ tập trung trước hết cho việc xây dựng và phát triển thể chế, pháp luật thông qua học tập từ thực tiễn, đặc biệt là kinh nghiệm quốc tế. Thứ hai, Phó Thủ tướng cam kết sẽ chú trọng, tổ chức thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, phát triển nhân lực, văn hoá, con người Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng. Bà cũng cam kết sẽ luôn đồng hành với cấp uỷ, chính quyền và cử tri Lào Cai để đưa tỉnh thành trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

"Với tình cảm sâu nặng, tôi sẽ nỗ lực hết mình, năng động, sáng tạo để thực hiện tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội và chức trách của người lãnh đạo Chính phủ", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Các đại biểu kiến nghị, trao đổi với các ứng viên.

Tại hội nghị, các cử tri nhất trí cao đối với chương trình hành động của các ứng cử viên; nhiều người bày tỏ sự trân trọng về bề dày kinh nghiệm công tác cũng như tâm huyết của Phó Thủ tướng. Cử tri đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề từ thực tiễn địa phương cũng như các vấn đề chung của đất nước, đặc biệt là sau khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Đại diện các ứng viên, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đưa ra các kiến giải, cam kết thực hiện trong thời gian tới. Về thủ tục hành chính, bà cho hay hiện cấp xã phải thực hiện hơn 800 nghiệp vụ với 327 thủ tục hành chính (chưa kể các nghiệp vụ, thủ tục phải phối hợp với cấp tỉnh), cao gấp đôi trước khi sáp nhập. Cấp tỉnh sau khi không còn cấp huyện cũng có số thủ tục hành chính cần thực hiện tăng thêm 30%. Giải pháp quan trọng nhất là phải tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, tiếp tục cắt giảm 60% thủ tục hiện có.

Bà Trà cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ sẽ kiên quyết loại bỏ tình trạng các bộ ngành, địa phương xin ý kiến của các bộ, sở ngành, đơn vị liên quan khi quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để công việc không bị chậm trễ, phiền hà và phát sinh tiêu cực. Phó Thủ tướng cũng cho biết sẽ tạo cơ chế để tổ chức, cá nhân tham gia nhiều hơn nữa vào việc thực hiện thủ tục hành chính để giảm tải cho các trung tâm hành chính công.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Về cải cách tiền lương, Phó Thủ tướng cho biết hiện Chính phủ đang thực hiện tăng lương và thu nhập cho cả khối nhà nước và tư nhân đúng theo lộ trình, nhưng lương và thu nhập vẫn thấp hơn nhu cầu thực tế. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi thực hiện xong việc sắp xếp bộ máy và tăng trưởng trên 2 con số, các nguồn lực để chi trả lương sẽ tăng. Ngoài ra, Chính phủ cũng đang tính toán cơ chế để các đơn vị, tổ chức có nguồn kinh phí để thưởng, nhằm tăng hiệu quả, khuyến khích người lao động, trong đó có cán bộ không chuyên trách ở xã.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng cũng trả lời, góp ý và đưa ra nhiều yêu cầu về các vấn đề cụ thể của tỉnh Lào Cai như: Phát triển công nghiệp, khai khoáng, thậm chí là xây dựng các công trình hạ tầng phải chú trọng giữ gìn môi trường, đặc biệt là môi trường văn hoá. "Lào Cai là vùng đất cổ, nhiều tầng văn hoá. Đây là nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, cần giữ gìn và phát huy để biến Lào Cai thành địa phương đậm đà bản sắc, đáng đến và đáng sống", Phó Thủ tướng nói.