Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

TPO - Trong không khí ấm áp, xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hi sinh, mất mát của mẹ Trần Thị Anh Đào cùng gia đình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2026, ngày 28/2, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào (SN 1931, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào.

Đi cùng đoàn có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn; ông Nguyễn Duy Lâm, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và tỉnh Hà Tĩnh.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Định, hi sinh năm 1968 và 1 người con là liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, hy sinh năm 1977.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào.

Trong không khí ấm áp, xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của mẹ; Đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của mẹ cùng gia đình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo để mẹ có cuộc sống đầy đủ, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trong không khí ấm áp, xúc động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của mẹ Trần Thị Đào cùng gia đình.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen (Hà Tĩnh).

Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, là đầu mối tập trung thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn phường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn đến kiểm tra công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen đã tiếp nhận và giải quyết hơn 18 nghìn hồ sơ. Về chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, trung tâm đạt tỷ lệ 100% hồ sơ nộp trực tuyến; 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình.

Năm 2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen dẫn đầu toàn tỉnh về bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tặng quà cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe những chia sẻ của địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của phường Thành Sen trong việc xây dựng mô hình hành chính hiện đại. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức tại trung tâm trong việc đổi mới tư duy, lề lối làm việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và minh bạch ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy thăm hỏi các đoàn viên thanh niên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa các quy trình giải quyết TTHC, đặc biệt là nhóm thủ tục liên thông, nhằm cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức. Mỗi cán bộ tại trung tâm phải thực sự trở thành “công bộc” tận tụy, gương mẫu, am hiểu công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công cuộc chuyển đổi số quốc gia.