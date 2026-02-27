Khánh Hòa siết chặt kỷ luật thi hành án hành chính, chấm dứt tình trạng '3 không'

TPO - UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường chấp hành nghiêm pháp luật về tố tụng, thi hành án hành chính. Chấm dứt tình trạng “3 không”: không tham gia tố tụng, không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án đã có hiệu lực.

Ngày 27/2, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đã ký văn bản yêu cầu tăng cường chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính trên toàn địa bàn.

Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và UBND cấp xã phải tập trung thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quá trình tham gia tố tụng, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành án. Các đơn vị cần rà soát toàn bộ bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực để khẩn trương triển khai thi hành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức.

Hồ sơ giao đất của Công ty TNHH Trồng rừng Thái Bình ở phường Nam Nha Trang chưa được thực hiện theo đúng thời hạn quy định theo quyết định của TAND tỉnh Khánh Hòa.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tích cực tham gia đối thoại, dự phiên tòa, cung cấp tài liệu, chứng cứ khi cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền bị khởi kiện. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “3 không”: không tham gia tố tụng, không kháng cáo khi không đồng tình với bản án, quyết định và không tổ chức thi hành khi bản án đã có hiệu lực. Trách nhiệm thi hành án hành chính được xác định là nhiệm vụ bắt buộc của người đứng đầu, đồng thời trở thành tiêu chí đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và được đưa vào chương trình công tác hằng năm của các cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị phải nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành quyết định hành chính, nhất là ở những lĩnh vực dễ phát sinh khiếu kiện; chủ động kiểm tra, xử lý sai phạm; xem xét trách nhiệm đối với các trường hợp tham mưu dẫn đến quyết định bị tòa tuyên hủy. Việc giải quyết vướng mắc của công dân, tổ chức phải dứt điểm, đúng trình tự, thời hạn theo quy định pháp luật.

Tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ không xét thi đua, khen thưởng hoặc xếp loại hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về thi hành án hành chính. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, đơn vị chậm hoặc không chấp hành bản án, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch thi hành dứt điểm các bản án, quyết định còn tồn đọng, hoàn thành trước ngày 31/3; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì bổ sung tiêu chí kết quả thi hành án vào đánh giá thi đua hằng năm; Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi 100% bản án thuộc diện giám sát, kịp thời kiến nghị xử lý các trường hợp chậm thi hành; Sở Tư pháp phối hợp tham mưu đưa các vụ việc phức tạp, kéo dài vào diện theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm việc chấp hành pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.