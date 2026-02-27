Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tháo dỡ 170 cùm sắt 'bóp cổ' hàng cây hoa ban ở Gia Lai

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay khi Báo Tiền Phong phản ánh việc “Xót xa hàng cây hoa ban bị cùm sắt bóp cổ chết dần” ở đường Lương Định Của, UBND phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phối hợp, cùng lực lượng chức năng liên quan tháo gỡ cùm sắt cho 170 cây hoa ban.

Ngày 26/2, một lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho biết, đã tháo dỡ toàn bộ 170 cùm sắt chống đổ trên cây hoa ban ở dọc đường Lương Đình Của, thuộc phường Hội Phú.

Theo đó, ngay khi nhận được thông tin phản ánh của Báo Tiền Phong, từ chiều 25/2 đến nay, lãnh đạo UBND phường Hội Phú đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn tới kiểm tra, đánh giá tình trạng cây xanh dọc đường Lương Đình Của.

Qua kiểm đếm, có hơn 170 cây hoa ban đang bị cùm sắt chống đổ siết chặt ở phần thân. Lực lượng chức năng xác định, cây hoa ban dọc đường này đã phát triển ổn định, có thể đứng vững trước mưa gió nên địa phương đã phối hợp nhân viên Công ty Cổ phần công trình đô thị Gia Lai tháo dỡ toàn bộ hệ thống cùm sắt.

Ngoài việc tháo dỡ các cùm sắt trên cây hoa ban dọc đường Lương Định Của, UBND phường Hội Phú cũng chỉ đạo rà soát các tuyến đường khác để xử lý triệt để nhằm tạo điều kiện cho cây sinh trưởng tốt, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đây là động thái tích cực, triển khai nhanh chóng của lực lượng chính quyền địa phương ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, thể hiện sự "chung tay" góp phần xử lý các tồn tại, vướng mắc.

1.jpg
Việc tháo trong vòng khoảng một ngày.
4.jpg
Cùm sắt để lâu ngày khiến cây phát triển kém, cần một thời gian để phục hồi.
tien-phong.jpg
5.jpg
6.jpg
Cùm sắt được tháo ra giúp cây có không gian "thở".
9.jpg
Các cùm sắt được thu gom lại.
Tiền Lê
