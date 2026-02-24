Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xe điện, hàng quán tự phát “bát nháo” quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi

TPO - Mặc dù chưa hoàn thiện và chưa được bàn giao đưa vào sử dụng chính thức, quảng trường lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) lại đang bị biến thành “trường đua” của xe điện mini và nơi tụ tập của hàng loạt hàng quán tự phát.

Xe điện, hàng quán tự phát “bát nháo” quảng trường lớn nhất Quảng Ngãi. Clip: Nguyễn Ngọc

Đầu năm 2025, dự án nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và quảng trường Quảng Ngãi được triển khai với tổng diện tích hơn 12 ha, tổng mức đầu tư hơn 146 tỷ đồng. Theo định hướng, sau khi hoàn thành, quảng trường sẽ trở thành điểm nhấn cảnh quan của trung tâm tỉnh, là không gian tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội lớn, đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng của người dân.

tp-4198.jpg
tp-4225.jpg

Tuy nhiên, trong khi dự án chưa được bàn giao, khuôn viên quảng trường lại đang bị “chiếm dụng” một cách tự phát. Vào mỗi buổi tối, nơi đây trở nên hỗn loạn bởi hoạt động cho thuê xe điện mini, xe máy điện và các hàng quán bày bán tràn lan. Dưới biển cấm là cả trăm xe máy leo lên đậu đỗ khắp khuôn viên quảng trường

tp-c_4219.jpg
tp-c_1646799096085616869.jpg

Đáng lo ngại, phần lớn người điều khiển xe là trẻ em, không có người lớn đi kèm, không được trang bị kỹ năng xử lý tình huống.Các dịch vụ cho thuê xe điện trong quảng trường.

tp-4199.jpg
tp-4197.jpg
tp-4202.jpg
tp-4215.jpg
Các em nhỏ điều khiển xe điện tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người khác.

Chị Huỳnh Thị Lệ (trú phường Cẩm Thành) cho biết, nhiều lần đưa con ra quảng trường dạo mát nhưng luôn trong tâm trạng bất an. “Quảng trường là không gian chung để đi bộ, tập thể dục, thư giãn sau một ngày làm việc. Thế nhưng xe điện chạy bát nháo, trẻ nhỏ phóng nhanh, không có người trông coi. Chỉ cần sơ suất là có thể xảy ra tai nạn. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh để đảm bảo an toàn cho người dân”, chị Lệ bức xúc.

tp-4201.jpg
Khung cảnh náo loạn.

Theo ghi nhận của phóng viên vào tối 23/2, hầu như toàn bộ khuôn viên quảng trường bị các hộ kinh doanh tự ý chiếm dụng để cho thuê xe điện, với số lượng lên đến cả trăm chiếc. Các xe di chuyển với tốc độ từ 10 - 20 km/h, đèn nhấp nháy, tạo nên khung cảnh náo loạn. Giá thuê phổ biến là 50.000 đồng cho 30 phút. Bên cạnh đó, nhiều hàng quán tự phát bày bàn ghế, bán đồ ăn, nước uống ngay trên quảng trường, gây mất mỹ quan đô thị.

tp-c_4208.jpg
tp-c_4226.jpg
tp-c_4224.jpg
tp-c_4221.jpg

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, quảng trường hiện mới chỉ đưa vào sử dụng tạm thời một số hạng mục để phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh. Công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa bàn giao chính thức cho địa phương quản lý.

tp-4210.jpg
Khuôn viên quảng trường lại đang bị “chiếm dụng” một cách tự phát.

“Thời gian qua, lực lượng chức năng của phường đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền các hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện, hàng quán tự phát. Chúng tôi đã yêu cầu các trường hợp vi phạm ký cam kết dừng hoạt động vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ảnh hưởng không gian công cộng”, ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, khi công trình được bàn giao đưa vào sử dụng chính thức, UBND phường Cẩm Thành sẽ xây dựng phương án quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản Nhà nước theo đúng quy định. Trước mắt, phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng kiểm tra, xử lý, không để tình trạng lấn chiếm, kinh doanh tự phát tái diễn, trả lại không gian sinh hoạt an toàn, văn minh cho người dân.

Nguyễn Ngọc
