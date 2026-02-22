Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Đức Pháp chủ Thích Trí Quảng kêu gọi 'lì xì' quyên góp phóng sinh đầu năm

TPO - Tài khoản Facebook cá nhân có tên “Thầy Thích Trí Quảng” với hơn 1.200 người theo dõi, liên kết với nhóm được đặt tên gọi “Thích Trí Quảng Giảng Pháp” với hơn 20.000 thành viên và nhóm được gọi “THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG GIẢNG PHÁP” với hơn 160.000 thành viên chạy quảng cáo liên tục kêu gọi “nhận tiền lì xì mừng tuổi”, quyên góp “phóng sinh đầu năm”…

Ngày 22/2, tin từ Báo Giác Ngộ cho biết, vừa qua có một số tài khoản cá nhân và nhóm cộng đồng trên mạng xã hội lấy đạo hiệu Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để kêu gọi “nhận tiền lì xì”, quyên góp “phóng sinh”, gây dư luận xôn xao.

Cụ thể, tài khoản Facebook cá nhân có tên “Thầy Thích Trí Quảng”, với hơn 1.200 người theo dõi, liên kết với nhóm được đặt tên gọi “Thích Trí Quảng Giảng Pháp” với hơn 20.000 thành viên và nhóm được gọi “THẦY THÍCH TRÍ QUẢNG GIẢNG PHÁP” với hơn 160.000 thành viên… chạy quảng cáo liên tục kêu gọi “nhận tiền lì xì mừng tuổi”, quyên góp “phóng sinh đầu năm”…

Tài khoản Facebook mạo danh Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản của người có tên Lưu Thanh Tùng.

Tất cả việc kêu gọi được hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), số tài khoản 813963705, của một người tên là Lưu Thanh Tùng (Luu Thanh Tung).

Theo thông tin của Tổ công tác bạn đọc Báo Giác Ngộ, việc các tài khoản mạo danh trên bắt đầu kêu gọi phóng sinh từ ngày 6/2/2026, và từ 17/2 cho tới nay kêu gọi “lì xì mừng tuổi gieo duyên”, trên trang cá nhân và các nhóm, liên kết các nhóm khác để tiếp cận nhiều người. Tất cả chuyển khoản cũng đều hướng dẫn vào tài khoản của một người cụ thể là Lưu Thanh Tùng, tại Ngân hàng VIB.

Về việc này, Thượng tọa Thích Tâm Hải - Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ - xác nhận: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng từ trước đến nay không có bất cứ một tài khoản mạng xã hội nào.

Thượng tọa Thích Tâm Hải cũng khẳng định Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chưa hề có sự ủy quyền, ý kiến nào dưới mọi hình thức cho bất cứ một cá nhân nào lập tài khoản Facebook, YouTube cũng như các mạng xã hội khác.

“Tất cả những tài khoản mạng xã hội mang đạo hiệu của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng hiện nay đều do các cá nhân, nhóm tự ý lập ra. Văn phòng Đức Pháp chủ cũng đã từng có thông tin về việc đó và khuyến cáo các cá nhân liên hệ nên đổi tên để tránh sự hiểu lầm. Một số người đã có điều chỉnh, tuy nhiên vẫn còn nhiều trang vẫn cố ý giữ, thậm chí dùng cho các mục đích xấu, đáng tiếc”, Thượng toạ Thích Tâm Hải cho biết.

Cũng theo Thư ký báo chí Văn phòng Đức Pháp chủ, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chưa hề có lời kêu gọi nào trên mạng xã hội về việc cúng dường, quyên góp liên quan tới cá nhân ngài cũng như chùa Huê Nghiêm, Đạo tràng Pháp Hoa hay các tổ chức thuộc Giáo hội khác. Do đó, Văn phòng Đức Pháp chủ thông báo điều này để tất cả chư tăng ni, Phật tử, cộng đồng mạng thận trọng, cảnh giác để không bị lợi dụng.