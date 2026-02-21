Du khách Úc xúc động khi nhận lại tài sản thất lạc tại Huế

TPO - Du khách Úc làm rơi túi xách tại ga đến sân bay Phú Bài đã được Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh, trao trả đầy đủ tài sản.

Ngày 21/2, thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế cho biết, vừa hoàn tất việc trao trả túi xách cùng tài sản cá nhân cho ông H.L.James (quốc tịch Úc) - du khách bị thất lạc hành lý khi di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế) ra tỉnh Quảng Trị.

Công an TP. Huế giúp du khách tìm lại tài sản thất lạc khi xuống sân bay Phú Bài.

Trước đó, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh ga đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Đội An ninh hàng không (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Huế) phát hiện và tiếp nhận một túi xách do hành khách bỏ quên.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng khẩn trương rà soát thông tin, phối hợp các đơn vị liên quan xác định chủ sở hữu. Qua xác minh, cơ quan công an đã liên hệ được với ông H.L.James khi vị khách này đang lưu trú tại tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, túi xách được bàn giao cho du khách. Tài sản bên trong gồm một điện thoại di động iPhone và tiền mặt, còn nguyên vẹn.

Nhận lại tài sản, ông H.L.James bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không, Công an TP. Huế, đã hỗ trợ kịp thời, giúp chuyến du lịch của ông tại Việt Nam tiếp tục thuận lợi, an toàn và đáng nhớ.