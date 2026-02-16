Vùng tâm lũ Đắk Lắk hồi sinh kỳ diệu trước thềm xuân mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từ cảnh hoang tàn sau bão lũ, vùng tâm lũ Phú Yên cũ nay thuộc tỉnh Đắk Lắk đang dần hồi sinh trước thềm xuân mới. Cành cúc vàng bên hiên và những căn nhà kiên cố mọc lên thắp lại nhịp sống bình yên và niềm tin sau thiên tai.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi sơn, ông Trần Chủ Nghĩa (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk) đang tất bật lau dọn bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị mâm hoa cúng cho năm mới. Ngoài hiên, chậu cúc vàng được đặt ngay ngắn, những vật dụng sinh hoạt cũng đã được sắp xếp gọn gàng sau ngày chuyển về nơi ở mới.

tienphong-1-1145.jpg
Ông Trần Chủ Nghĩa bên chậu hoa cúc vàng trước thềm năm mới.

Nhìn cơ ngơi khang trang hôm nay, ít ai biết rằng chỉ vài tháng trước, gia đình ông Nghĩa từng rơi vào cảnh trắng tay khi ngôi nhà cũ bị sập đổ hoàn toàn sau trận bão lũ lịch sử cuối năm 2025.

“Nước lên nhanh lắm, tài sản trong nhà không kịp trở tay. Khi nước rút đi, nhìn cảnh hoang tàn, tôi không dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà mới như thế này”, ông Nghĩa bồi hồi nhớ lại.

tienphong-1-6587.jpg
Ngôi nhà mới được dựng lại cho bà con vừa trải qua trận bão lũ kinh hoàng.

Tại thôn Mỹ Lệ Tây (xã Tây Hòa, Đắk Lắk), vợ chồng ông Lê Ngọc Anh và bà Văn Thị Nỉ vỡ òa niềm vui khi được trở về trong mái ấm mới. Trận mưa lũ vừa qua khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sinh sống, rất may gia đình đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Đảng, Nhà nước để xây dựng lại nơi ở ổn định.

Bà Văn Thị Nỉ chia sẻ: “Ở tuổi này mà được hỗ trợ xây dựng nhà mới, chúng tôi mừng lắm. Gia đình xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, chính quyền địa phương cùng các ngành, các cấp đã quan tâm, giúp đỡ để có nơi ở ổn định”.

tp-1.jpg
Niềm vui của gia đình ông Lê Ngọc Anh và bà Văn Thị Nỉ trong căn nhà mới.

Chỉ vài tháng trước, nhiều khu vực của tỉnh Phú Yên cũ nay thuộc Đắk Lắk từng là tâm điểm của bão số 13 và mưa lũ kéo dài, khiến hàng trăm ngôi nhà bị sập, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Thiên tai gây thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng, với 606 căn nhà bị sập, đổ; 892 căn hư hỏng nặng và 5.455 căn bị tốc mái cần sửa chữa.

Trước tình hình đó, “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động đã được triển khai khẩn trương, giúp tỉnh sửa chữa hơn 6.300 căn nhà và xây mới 606 căn nhà bị sập, đổ chỉ trong hơn một tháng, góp phần ổn định chỗ ở cho người dân trước Tết.

Ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, công tác tái thiết nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra, bảo đảm người dân có chỗ ở ổn định trước Tết Nguyên đán. Sau khi kết thúc “Chiến dịch Quang Trung”, địa phương tiếp tục triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần để bà con vui Xuân, đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

tienphong-1-4014.jpg
tienphong-1.jpg
Những căn nhà mới được dựng lại sau bão lũ.

Từ cảnh “màn trời chiếu đất”, nhiều gia đình vùng bão lũ nay đã được trở về sinh sống trong những ngôi nhà mới khang trang, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn. Sự hồi sinh của những mái ấm giữa vùng đất từng oằn mình vì lũ dữ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cả cộng đồng, giúp Đắk Lắk từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng tới tương lai.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #thiên tai #Phú Yên #tái thiết #bão lũ #đồng bào

