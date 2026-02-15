Bức thư của người hoàn lương gửi cán bộ công an xã

TPO - Sau những tháng ngày mặc cảm vì quá khứ lầm lỗi, anh L.V.H ở Lâm Đồng đã tìm lại niềm tin và chỗ đứng trong cộng đồng nhờ sự đồng hành bền bỉ của thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo - Phó Trưởng Công an xã Cát Tiên 3.

Vào những ngày cuối năm, Công an xã Cát Tiên 3 đã nhận được bức thư tay của anh L.V.H. (SN 1989, trú xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng) gửi đến. Những dòng chữ giản dị nhưng chan chứa sự biết ơn của một người từng lầm lỡ nay đã tìm lại niềm tin, có điểm tựa để vững vàng hòa nhập cộng đồng.

Thiếu tá Bảo đến nhà hỏi thăm anh H.

Trong thư anh H. chia sẻ, năm 2019, sau khi chấp hành xong án phạt tù, anh trở về địa phương với nhiều nỗi lo. Quá khứ lầm lỗi khiến anh thu mình, khó tìm việc làm, ngại tiếp xúc với mọi người. Con đường làm lại cuộc đời vì thế càng thêm chông chênh. "Tôi từng nghĩ mình khó có cơ hội làm lại. Đi đâu cũng sợ người ta nhắc chuyện cũ", anh H. chia sẻ.

Thực hiện chủ trương quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tại cơ sở, thiếu tá Mai Lê Hoài Bảo đã chủ động tìm gặp anh H., kiên trì động viên và định hướng. Không chỉ phổ biến pháp luật, anh còn lắng nghe những trăn trở, tháo gỡ từng nút thắt tâm lý.

"Người sau khi chấp hành xong án phạt tù rất cần được chia sẻ. Nếu chỉ quản lý mà thiếu đồng hành thì họ khó mở lòng. Giúp họ lấy lại niềm tin mới là điều quan trọng nhất", thiếu tá Bảo chia sẻ. Khi gia đình anh H. phát sinh mâu thuẫn, đứng trước nguy cơ đổ vỡ, Phó Trưởng Công an xã tiếp tục đứng ra hòa giải. Những cuộc trò chuyện thấu tình đạt lý đã giúp vợ chồng anh nhìn lại, cùng nhau giữ gìn mái ấm.

Thư anh H. gửi đến Công an xã Cát Tiên 3.

Không dừng ở đó, xác định ổn định kinh tế là nền tảng của tái hòa nhập bền vững, thiếu tá Bảo còn hướng dẫn, kết nối để gia đình anh H. tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn sản xuất, cuộc sống của anh H. dần khởi sắc, thu nhập cũng được cải thiện.

"Sự thay đổi của tôi ngày hôm nay có dấu ấn rất lớn từ tấm lòng của đồng chí. Đồng chí không chỉ là một cán bộ công an tốt, mà còn như một người anh, người bạn đồng hành giúp tôi tái hoà nhập cộng đồng và làm lại cuộc đời một cách đầy tự tin, trọn vẹn", anh H. chia sẻ trong thư.

Câu chuyện ở xã Cát Tiên 3 không chỉ là hành trình làm lại cuộc đời của một người từng lầm lỡ, mà còn là minh chứng cho hiệu quả công tác quản lý, giáo dục tại cơ sở. Những việc làm thầm lặng nhưng giàu tính nhân văn ấy đã góp phần tô đậm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.