Triệt phá đường dây pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng

TPO - Mua pháo từ các đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực biên giới rồi vận chuyển về Đắk Lắk bán kiếm lời, đường dây buôn bán hàng cấm liên tỉnh bị lực lượng công an triệt phá.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, tàng trữ pháo lậu liên tỉnh, đồng thời ra quyết định khởi tố 12 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu đường dây này là bộ ba Võ Hùng (67 tuổi), Huỳnh Văn Quốc (56 tuổi) và Đỗ Xuân Đông (54 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

Đối tượng Hùng bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, "mắt xích" đầu tiên bắt nguồn từ Võ Hùng khi đối tượng này sang Lào vào tháng 3/2025 và quen biết một tài khoản Zalo tên “Lê Phèn”. Qua trao đổi, Hùng biết đối tượng này có nguồn pháo nổ nên nảy sinh ý định mua về Việt Nam bán kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Hùng thỏa thuận số lượng qua Zalo rồi trực tiếp di chuyển đến khu vực gần cửa khẩu Bờ Y để nhận hàng với giá 650.000 đồng/bệ, thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi vận chuyển pháo về Đắk Lắk, Hùng đóng vai trò là "đầu mối tổng", phân phối lại cho các đại lý cấp dưới như Đông và Quốc với mức giá từ 850.000-890.000 đồng/bệ để hưởng chênh lệch.

Hoạt động của đường dây này diễn ra rầm rộ vào thời điểm giáp Tết; chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, Hùng đã 3 lần bán cho Đông 60 bệ pháo với giá khoảng 50 triệu đồng.

Tương tự, từ cuối năm 2025 đến tháng 1/2026, Hùng cũng đã 3 lần cung cấp cho Quốc 80 bệ pháo, thu về khoảng 65 triệu đồng. Sau khi nhập hàng, Đông và Quốc tiếp tục xé lẻ số pháo này để bán lại cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn nhằm trục lợi. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ tổng khối lượng pháo hoa nổ liên quan đến các đối tượng là gần 100kg.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng, truy quét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.