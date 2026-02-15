Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mua pháo từ các đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực biên giới rồi vận chuyển về Đắk Lắk bán kiếm lời, đường dây buôn bán hàng cấm liên tỉnh bị lực lượng công an triệt phá.

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây buôn bán, tàng trữ pháo lậu liên tỉnh, đồng thời ra quyết định khởi tố 12 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Theo hồ sơ vụ án, cầm đầu đường dây này là bộ ba Võ Hùng (67 tuổi), Huỳnh Văn Quốc (56 tuổi) và Đỗ Xuân Đông (54 tuổi), cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk.

img-2087.jpg
Đối tượng Hùng bị cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, "mắt xích" đầu tiên bắt nguồn từ Võ Hùng khi đối tượng này sang Lào vào tháng 3/2025 và quen biết một tài khoản Zalo tên “Lê Phèn”. Qua trao đổi, Hùng biết đối tượng này có nguồn pháo nổ nên nảy sinh ý định mua về Việt Nam bán kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, Hùng thỏa thuận số lượng qua Zalo rồi trực tiếp di chuyển đến khu vực gần cửa khẩu Bờ Y để nhận hàng với giá 650.000 đồng/bệ, thanh toán bằng tiền mặt.

Sau khi vận chuyển pháo về Đắk Lắk, Hùng đóng vai trò là "đầu mối tổng", phân phối lại cho các đại lý cấp dưới như Đông và Quốc với mức giá từ 850.000-890.000 đồng/bệ để hưởng chênh lệch.

Hoạt động của đường dây này diễn ra rầm rộ vào thời điểm giáp Tết; chỉ tính riêng trong tháng 1/2026, Hùng đã 3 lần bán cho Đông 60 bệ pháo với giá khoảng 50 triệu đồng.

Tương tự, từ cuối năm 2025 đến tháng 1/2026, Hùng cũng đã 3 lần cung cấp cho Quốc 80 bệ pháo, thu về khoảng 65 triệu đồng. Sau khi nhập hàng, Đông và Quốc tiếp tục xé lẻ số pháo này để bán lại cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn nhằm trục lợi. Bước đầu, cơ quan Công an đã làm rõ tổng khối lượng pháo hoa nổ liên quan đến các đối tượng là gần 100kg.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng, truy quét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
#pháo lậu #bắt giữ #Đắk Lắk #buôn bán #liên tỉnh #điều tra #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục