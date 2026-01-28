Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt giữ xe bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu ở xã vùng biên tỉnh Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc
TPO - Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi thu giữ 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống, với tổng trọng lượng trên 2 tấn.

Ngày 28/1, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng tổ chức mật phục và bắt quả tang một xe ô tô bán tải vận chuyển số lượng lớn pháo lậu.

Theo đó, vào khoảng 2h50 ngày 27/1, tại khu vực xã Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi), giáp biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng chức năng phát hiện H.V.C. (38 tuổi, hiện trú xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và N.H.Q. (37 tuổi, hiện trú xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) đang di chuyển bằng xe ô tô bán tải, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

2705621274811342662-1.jpg
Bắt quả tang xe bán tải vận chuyển hơn 2 tấn pháo lậu ở xã biên giới.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1.290 hộp pháo hoa nghi là pháo nổ loại 49 ống. Toàn bộ số pháo có tổng trọng lượng ước tính trên 2 tấn.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, truy xét nguồn gốc số pháo lậu, làm rõ đường dây, các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Theo Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, kết quả trên nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi triển khai trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm kịp thời ngăn chặn các mặt hàng lậu tuồn vào nội địa, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm.

Nguyễn Ngọc
