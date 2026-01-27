Đặt mua pháo lậu trên Facebook đem về giấu dưới gầm giường

TPO - Một thanh niên ở Đắk Lắk đặt mua pháo hoa nhập lậu trên mạng xã hội về giấu dưới gầm giường để chơi Tết, bị công an bắt giữ.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Quang Nhật (33 tuổi, ngụ phường Tân An) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ hàng cấm".

Theo thông tin ban đầu, do có ý định đốt pháo trong dịp Tết, Nhật đã lên mạng xã hội Facebook, đặt mua 4 hộp pháo hoa loại nhập lậu, tổng trọng lượng khoảng 7kg với số tiền 2,2 triệu đồng.

Đối tượng Nhật bị Công an bắt giữ.

Sau khi nhận được hàng, Nhật đem về nhà cất giấu kỹ dưới gầm giường trong phòng ngủ để chờ đến giao thừa. Tuy nhiên, Công an đã phát hiện, thu giữ toàn bộ số pháo lậu nói trên và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Bà Trâm cùng số pháo nổ bị phát hiện.

Cùng ngày 27/1, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối với Lê Thị Mai Trâm (47 tuổi).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán pháo nổ nên tổ chức theo dõi. Đến khoảng 14 giờ ngày 30/12/2025, khi bà Trâm điều khiển xe máy chở theo hai thùng giấy carton lưu thông trên đường Tô Ký, xã Đông Thạnh thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong các thùng giấy có 9 hộp pháo nổ, với tổng trọng lượng 14,6 kg. Mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trâm tại một căn nhà không số trên đường DL4, phường Thới Hòa, TPHCM.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 31 khối hình hộp có đặc điểm tương tự số pháo đã thu giữ trước đó. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật này đều là pháo nổ, với tổng trọng lượng 52,6 kg.

Như vậy, tổng số pháo nổ mà cơ quan công an thu giữ trong vụ việc là 67,2 kg. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.