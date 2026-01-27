Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đặt mua pháo lậu trên Facebook đem về giấu dưới gầm giường

Hồ Nam - Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một thanh niên ở Đắk Lắk đặt mua pháo hoa nhập lậu trên mạng xã hội về giấu dưới gầm giường để chơi Tết, bị công an bắt giữ.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Quang Nhật (33 tuổi, ngụ phường Tân An) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tàng trữ hàng cấm".

Theo thông tin ban đầu, do có ý định đốt pháo trong dịp Tết, Nhật đã lên mạng xã hội Facebook, đặt mua 4 hộp pháo hoa loại nhập lậu, tổng trọng lượng khoảng 7kg với số tiền 2,2 triệu đồng.

1205951957763865419.jpg
Đối tượng Nhật bị Công an bắt giữ.

Sau khi nhận được hàng, Nhật đem về nhà cất giấu kỹ dưới gầm giường trong phòng ngủ để chờ đến giao thừa. Tuy nhiên, Công an đã phát hiện, thu giữ toàn bộ số pháo lậu nói trên và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

z7472983897521-a40af76f1223847f7bd3c28518a309c3.jpg
Bà Trâm cùng số pháo nổ bị phát hiện.

Cùng ngày 27/1, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đã bàn giao hồ sơ vụ án cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ đối với Lê Thị Mai Trâm (47 tuổi).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán pháo nổ nên tổ chức theo dõi. Đến khoảng 14 giờ ngày 30/12/2025, khi bà Trâm điều khiển xe máy chở theo hai thùng giấy carton lưu thông trên đường Tô Ký, xã Đông Thạnh thì lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện trong các thùng giấy có 9 hộp pháo nổ, với tổng trọng lượng 14,6 kg. Mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trâm tại một căn nhà không số trên đường DL4, phường Thới Hòa, TPHCM.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 31 khối hình hộp có đặc điểm tương tự số pháo đã thu giữ trước đó. Kết quả giám định xác định toàn bộ số tang vật này đều là pháo nổ, với tổng trọng lượng 52,6 kg.

Như vậy, tổng số pháo nổ mà cơ quan công an thu giữ trong vụ việc là 67,2 kg. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam - Nguyễn Dũng
#pháo lậu #đắk lắk #công an #tàng trữ hàng cấm #tết #bùi quang nhật #pháo hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục