Pháp luật

Google News

Khởi tố, tạm giam nữ giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi hành hạ người khác. Theo quan điểm của luật sư, hành vi bạo hành bà cụ 82 tuổi của nữ giúp việc này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận và gây lo lắng cho gia đình nạn nhân.

bao-hanh.jpg
Hình ảnh cắt từ video.

Liên quan đến vụ bà cụ 82 tuổi bị bạo hành ở nhà tại ngõ 190 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo cơ quan chức năng, Trương Thị Bắc từng bị tòa án xử 8 tháng treo, 16 tháng thử thách về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2017.

Chia sẻ quan điểm với PV về vụ án, Ts. Ls Đặng Văn Cường - Văn phòng luật sư Chính Pháp, hành vi của nữ giúp việc này rất đáng lên án. Bởi người giúp việc gia đình, đặc biệt là chăm sóc người già là hoạt động nghề nghiệp mang tính thời vụ khá phổ biến ở Việt Nam những năm gần đây.

"Người giúp việc gia đình, chăm sóc người già, trẻ em thường là những người chịu thương, chịu khó, nhẫn nhịn và biết tôn trọng. Đặc biệt, những người giúp việc được thuê để chăm sóc cho người cao tuổi khi họ khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày" - luật sư Cường chia sẻ.

Tuy nhiên, theo luật sư Cường, có thể do trình độ nhận thức và học thức của nhiều người giúp việc gia đình không cao, thêm vào đó là áp lực cuộc sống và thiếu kỹ năng chăm sóc người cao tuổi nên không ít trường hợp đã thực hiện hành vi bạo hành đối với người cao tuổi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Luật sư Cường nhận định, trong vụ việc nêu trên nữ giúp việc còn có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích. Nếu nạn nhân có thương tích hoặc hành vi được xác định là đối xử tàn ác với nạn nhân thì người này sẽ bị xem xét xử lý hình sự về tội danh Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự hoặc tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Việc phạm tội với người già, người không có khả năng tự vệ là tình tiết định tội, định khung hình phạt hoặc có thể áp dụng là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

nu-giup-viec.jpg
Cơ quan Công an làm việc với nữ giúp việc.

Vẫn theo luật sư Cường, hành vi liên tục đánh vào mặt, chửi bới xúc phạm, bẻ cổ người cao tuổi không có khả năng tự vệ hoàn toàn có thể được xác định là hành vi đối xử tàn ác với người cao tuổi, đây cũng được xác định là hành vi làm nhục người lệ thuộc nên nếu không đủ căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" thì cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý hình sự về tội "Hành hạ người khác" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Và bước đầu CQĐT đã khởi tố Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác là hoàn toàn có cơ sở.

Vị luật sư nhấn mạnh, hành vi của nữ giúp việc này không chỉ vi phạm pháp luật, vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn gây bức xúc trong dư luận, bất bình đối với nhiều người và gây lo lắng cho gia đình nạn nhân. Việc cơ quan điều tra sớm vào cuộc xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với nữ giúp việc này cũng là bài học răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Như tin đã đưa, ngày 10/1, anh C có qua thăm mẹ 90 tuổi ở phố Lò Đúc thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ. Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc, nữ giúp việc đã nhiều lần đánh bà. Ngày 12/1, gia đình anh C trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

Thanh Hà
#Vụ bạo hành người cao tuổi #Xử lý hành vi hành hạ người già #Vai trò luật pháp trong bạo hành #Trách nhiệm của giúp việc gia đình #Pháp luật về hành hạ người khác #Ảnh hưởng của hành vi bạo hành #Quy định hình sự về hành vi cố ý gây thương tích #Vai trò của camera trong điều tra #Đạo đức xã hội và vấn đề xã hội

