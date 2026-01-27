Thủ đoạn tinh vi của đường dây mua bán khí cười

TPO - Các đối tượng đã cấu kết, hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu. Quá trình giao dịch được thực hiện thông qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh. Việc thanh toán được chia nhỏ qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội nhưng không qua mắt được cơ quan chức năng.

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thiệu Trần Minh Huy, Phạm Minh Quân, Nguyễn Đức Tiến và Nguyễn Đỗ Bảo Ngọc để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các đối tượng liên quan vụ án tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, trong quá trình triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đó phát hiện một đường dây mua bán trái phép khí Dinitrogen monoxyd (N₂O, thường gọi là “khí cười”) hoạt động tinh vi trên địa bàn thành phố.

Ngày 13/1, Tổ công tác PC03 phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức giao, nhận nhiều bình khí N₂O. Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại chứa khí, van xả và bóng cao su – các phương tiện dùng để đưa khí trực tiếp vào cơ thể người sử dụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây mua bán, trung chuyển khí cười qua nhiều khâu. Quá trình giao dịch được thực hiện thông qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin ẩn danh. Việc thanh toán được chia nhỏ qua nhiều tài khoản nhằm che giấu dòng tiền và hành vi phạm tội. Chỉ trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, theo quy định tại Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội, khí N₂O là mặt hàng thuộc danh mục cấm sử dụng cho con người, chỉ được phép dùng trong một số lĩnh vực công nghiệp, y tế với điều kiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ. Việc hít trực tiếp khí cười có thể gây tổn thương não, rối loạn thần kinh, suy hô hấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần tăng cường quản lý, nhắc nhở con em không sử dụng, không tham gia mua bán, vận chuyển khí cười và khi phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.