Bắt giữ vụ vận chuyển số lượng ‘khủng’ khí cười trên biển Quảng Ninh

Hoàng Dương
TPO - Một đối tượng sử dụng 3 phương tiện thủy gắn máy chở hơn 1.360 bình cười từ vùng biển khu vực xã Đông Ngũ (tỉnh Quảng Ninh) vào bờ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 phút sáng 20/1, tại vùng biển xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả phá chuyên án, bắt giữ một đối tượng cùng 3 phương tiện thủy gắn máy chở số lượng lớn khí N2O, thường gọi là “khí cười”.

1jpg.jpg
Đối tượng Phạm Đinh Đạt và tang vật.

Đối tượng bị bắt là Phạm Đinh Đạt (SN 1999, trú thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tỉnh Quảng Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 phương tiện thủy gắn máy do đối tượng điều khiển, vận chuyển tổng cộng 1.364 bình khí N2O.

Theo điều tra, xác minh ban đầu, Phạm Đinh Đạt khai nhận được thuê vận chuyển số hàng từ khu vực cửa lạch Cái Khánh vào bờ cho một người đàn ông, nhận tiền công 700 nghìn đồng cho mỗi chuyến. Khi đối tượng đang thực hiện việc vận chuyển thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ

Hiện Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cẩm Phả đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

Hoàng Dương
