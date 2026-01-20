Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nhiều vụ cướp giật trên đường phố dịp cận Tết, công an cảnh báo 'nóng'

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cận Tết Nguyên đán, tình hình tội phạm cướp giật trên đường phố có dấu hiệu gia tăng, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động gây tâm lý bất an cho người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm.

Ngày 20/1, thông tin từ Công an phường Long Phước, TPHCM cho biết vừa bắt giữ 2 người đàn ông có hành vi cướp giật điện thoại.

617654152-908568031518829-4055751010088124820-n.jpg
Hai đối tượng cướp giật bị bắt sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, lúc 16 giờ 10 ngày 17/1, em Gia Phát (16 tuổi) đang di chuyển trong hẻm 206 đường Long Thuận, phường Long Phước thì bị 2 người đàn ông chạy xe máy áp sát, cướp giật điện thoại di động. Vụ việc sau đó được trình báo Công an phường Long Phước.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Long Phước vào cuộc truy xét. Chỉ sau 40 phút, lúc 16 giờ 50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 người đàn ông cướp giật và thu hồi tài sản trả lại cho em Gia Phát.

Sau vụ việc, em Gia Phát đã viết thư gửi đến Công an TPHCM và Công an phường Long Phước để bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần làm việc khẩn trương và tận tụy của lực lượng công an.

Ngày 19/1, UBND phường Thông Tây Hội cũng thông tin về vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 6/1, chị G.T.N.A. chở anh L.M.T. lưu thông trên đường Quang Trung (hướng từ đường Tân Sơn về Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp) thì bất ngờ bị một đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc iPhone 14 Pro Max anh T. đang cầm trên tay. Sau khi gây án, đối tượng lao xe vào làn đường ngược chiều, phóng tốc độ cao để tẩu thoát trong đêm khuya.

Do vụ việc diễn ra chớp nhoáng, bị hại không kịp nhận diện nghi phạm. Đến chiều 7/1, nạn nhân mới đến Công an phường Thông Tây Hội trình báo.

Nhận tin báo, Công an phường Thông Tây Hội nhanh chóng phối hợp Tổ công tác số 7 (PC02) Công an TPHCM tổ chức truy xét. Dù gặp nhiều khó khăn do thời điểm gây án vào đêm muộn, lực lượng trinh sát đã khẩn trương rà soát camera, khoanh vùng hướng di chuyển của nghi phạm.

Qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện một đối tượng chạy xe ngược chiều trước khu vực Công ty Mercedes-Benz, có nhiều đặc điểm trùng khớp với nghi phạm gây án. Từ manh mối này, lực lượng chức năng xác định hướng tẩu thoát về khu vực quận 12 (cũ) và đã triển khai nhiều mũi truy xét.

Đến tối cùng ngày, nghi phạm được xác định là Guerrero Michael Huỳnh Đức (27 tuổi). Đối tượng này không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên di chuyển qua các tuyến đường lớn, khu vực giáp ranh để gây án rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, công an bất ngờ ập vào một khu nhà trọ tại phường Phú Lợi, bắt giữ đối tượng.

Tang vật vụ án sau đó được xác định đã bị bán với giá 4,6 triệu đồng. Công an nhanh chóng thu hồi và trao trả chiếc điện thoại cho người bị hại. Chỉ sau hơn 6 giờ truy xét, vụ cướp giật đã được làm rõ.

Trước thành tích phá án nhanh, UBND phường Thông Tây Hội đã tổ chức khen thưởng đột xuất, biểu dương tinh thần mưu trí, quyết đoán và sự phối hợp hiệu quả giữa công an cơ sở với lực lượng nghiệp vụ Công an TPHCM trong đấu tranh, trấn áp tội phạm đường phố.

Không hớ hênh khi tham gia giao thông

Liên quan các vụ việc trên, Công an phường Long Phước khuyến cáo dịp cận tết người dân không sử dụng điện thoại di động, đeo trang sức giá trị cao hoặc để túi xách hớ hênh khi tham gia giao thông.

Khi có việc cần sử dụng điện thoại, hãy dừng xe vào lề đường và chú ý quan sát xung quanh. Nếu xảy ra sự cố, cần ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện và liên hệ ngay với công an phường để được hỗ trợ kịp thời.

Nguyễn Dũng
#cướp giật #tội phạm #công an #TPHCM #đường phố #cảnh báo #tội phạm đường phố #phòng chống #tết Nguyên đán #an ninh #tết

Xem thêm

Cùng chuyên mục