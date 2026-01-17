Đường dây mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh bị triệt phá

TPO - Ban Chuyên án đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ số lượng lớn vũ khí là súng các loại, hàng nghìn viên đạn, ống giảm thanh cùng dao, kiếm, gậy ba khúc và thuốc súng.

Ngày 17/1, Công an TPHCM thông tin về vụ triệt xóa đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng quy mô lớn tại TPHCM và các tỉnh lân cận.

Toàn cảnh vụ án. Nguồn C.A

Trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng do Nguyễn Huỳnh Vũ (SN 1987, trú phường Phú Nhuận) cầm đầu.

Nguyễn Huỳnh Vũ cùng tang chứng, vật chứng tại cơ quan công an. Nguồn C.A.

Qua đấu tranh chuyên án, cơ quan Công an xác định từ năm 2022 đến nay, đối tượng Vũ đã chế tạo, mua bán súng thể thao, linh kiện súng, đạn thể thao và đạn quân dụng để bán cho nhiều đối tượng tại TP.HCM và các tỉnh lân cận. Hoạt động phạm tội diễn ra tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an ninh, trật tự.

Ngày 5/1, Ban Chuyên án tổ chức triệt xóa, tập trung điều tra làm rõ toàn bộ hoạt động phạm tội của các đối tượng. Kết quả điều tra bước đầu xác định: khoảng đầu tháng 8/2022, Nguyễn Huỳnh Vũ nảy sinh ý định mua nguyên vật liệu để chế tạo chi tiết súng các loại CZ455, CZ457, Ruger nhằm bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng phân loại các vũ khí.

Hoạt động chế tạo súng diễn ra từ tháng 8/2022 đến khoảng tháng 4/2023 thì tạm dừng. Đến năm 2024, Vũ chuyển sang mua đạn, súng thể thao và đạn quân dụng rồi lắp ráp để bán. Từ năm 2022 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Huỳnh Vũ đã bán súng, linh kiện súng và đạn cho nhiều đối tượng trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phòng Cảnh sát hình sự đã truy xét, mời làm việc 20 đối tượng liên quan, tất cả đều thừa nhận hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Huỳnh Vũ.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Mở rộng điều tra, Công an đã khám xét khẩn cấp 18 địa điểm tại TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng, thu giữ 21 khẩu súng, hơn 4.200 viên đạn, 112 hộp tiếp đạn, 31 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện chế tạo súng, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ và thuốc súng. Giám định sơ bộ xác định có 14 khẩu súng quân dụng và 2.637 viên đạn quân dụng cùng nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và dao có tính sát thương cao.

Súng và các loại vũ khí có tính sát thương cao từ vụ án.

Ngày 12/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi “Mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, bắt tạm giam 11 bị can; hiện tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.