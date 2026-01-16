Nam thanh niên mặc áo quần thể thao tử vong dưới nước

TPO - Chiều 16/1, người dân khu vực sông Rạch Chiếc (phường Phước Long, TPHCM) phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp và đã đưa lên bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM và Công an phường Phước Long có mặt tại hiện trường, thực hiện các bước ghi nhận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và phong tỏa khu vực hiện trường.

Hình ảnh nạn nhân tử vong dưới sông.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 20–25 tuổi, mặc quần đùi màu xanh, áo đá bóng màu đỏ có in dòng chữ “Ban chỉ huy quân sự phường Phú Lâm” trên lưng, khiến nhiều người chú ý.

Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Danh tính nạn nhân hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.