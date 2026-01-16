Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam thanh niên mặc áo quần thể thao tử vong dưới nước

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 16/1, người dân khu vực sông Rạch Chiếc (phường Phước Long, TPHCM) phát hiện một thi thể nam thanh niên nổi trên mặt nước gần cầu Năm Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp và đã đưa lên bờ rồi trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP.HCM và Công an phường Phước Long có mặt tại hiện trường, thực hiện các bước ghi nhận, đưa thi thể nạn nhân lên bờ và phong tỏa khu vực hiện trường.

img-6995.jpg
Hình ảnh nạn nhân tử vong dưới sông.

Theo nhận dạng ban đầu, nạn nhân khoảng 20–25 tuổi, mặc quần đùi màu xanh, áo đá bóng màu đỏ có in dòng chữ “Ban chỉ huy quân sự phường Phú Lâm” trên lưng, khiến nhiều người chú ý.

Thi thể sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi và điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Danh tính nạn nhân hiện vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyễn Dũng
#Tử vong #Nạn nhân #Thanh niên tử vong #Người đàn ông tử vong #TPHCM #Ban chỉ huy quân sự #Công an #Điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục