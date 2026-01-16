Bộ trưởng Lương Tam Quang: Chuyển đổi số trong Công an nhân dân có nhiều đột phá

TPO - Chiều 16/1, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158, đánh giá kết quả phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai Đề án 06/CP và nhiệm vụ xây dựng công nghiệp an ninh trong tình hình mới.

Hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định: “Năm 2025, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì nhịp độ, tiến độ như những năm trước và đạt được nhiều kết quả nổi bật”.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, một trong những điểm sáng quan trọng là việc hoàn thành đúng tiến độ hai trung tâm dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng hạ tầng số trọng yếu cho quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Bộ Công an đã làm tốt vai trò tham mưu, đôn đốc hình thành 46 cơ sở dữ liệu, trong đó 8 cơ sở dữ liệu đã hoàn tất kết nối, liên thông, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia, bước đầu phát huy hiệu quả trong cắt giảm thủ tục hành chính, thay thế giấy tờ bằng dữ liệu số.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, kết quả nổi bật tiếp đó là công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, tạo hành lang pháp lý quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Nhiều quy định mới liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân được triển khai đồng bộ, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn, chặt chẽ hơn về bảo đảm an ninh mạng và an ninh dữ liệu trong bối cảnh số hóa toàn diện.

Đề án 06 phát huy hiệu quả, VNeID có thêm tiện ích mới

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Nam.

Bộ Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, đôn đốc triển khai Đề án 06, đặc biệt là việc hướng dẫn cắt giảm thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu, góp phần hạn chế tình trạng “địa phương hóa” thủ tục hành chính.

Ứng dụng VNeID tiếp tục được bổ sung nhiều tiện ích mới; Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công trực tuyến Bộ Công an ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, chuyển đổi số trong nội bộ ngành công an và việc chuyển trạng thái làm việc sang môi trường điện tử đã có những thay đổi mang tính đột phá, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tác phong công tác.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 57 và 158, cho biết: Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các nhiệm vụ, giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xây dựng công nghiệp an ninh đã được triển khai quyết liệt, đạt nhiều kết quả mang tầm chiến lược.

Nổi bật là việc chủ động tham mưu định hướng phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, lưỡng dụng, hiện đại, phù hợp yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Công tác thể chế hóa được đẩy nhanh với việc tham mưu ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng như Luật Bảo vệ dữ liệu quốc gia, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2025, Luật An ninh mạng 2025, cùng việc sửa đổi, bổ sung Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế. Theo đó, một số người đứng đầu công an đơn vị, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp mới trong phát triển công nghiệp an ninh theo Kết luận 158.

Việc triển khai một số giải pháp thực hiện Nghị quyết 57 và Kết luận 158 có thời điểm chưa thực sự quyết liệt, chưa theo kịp sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an. Đặc biệt, dữ liệu đã được tạo lập và chia sẻ nhưng vẫn còn phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu liên thông, chưa phát huy tối đa hiệu quả phục vụ cải cách thủ tục hành chính và công tác chỉ đạo, điều hành.

Hạ tầng mạng, máy tính trong toàn ngành chưa đồng bộ, mức độ tự chủ còn thấp; chưa hình thành nền tảng quản lý tập trung, thông minh để liên kết, kết nối các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành.