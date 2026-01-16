GS.VS Châu Văn Minh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

TPO - GS.VS Châu Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.

Chiều 16/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

100% cử tri tham dự Hội nghị thống nhất giới thiệu đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Giáo sư là nhà khoa học có trình độ cao được Việt Nam và thế giới công nhận, là cán bộ quản lý cơ quan khoa học có nhiều kinh nghiệm, đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của người Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.VS Châu Văn Minh cảm thấy rất vinh dự khi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đề cử, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

GS.VS. Châu Văn Minh trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri.