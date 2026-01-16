GS.VS Châu Văn Minh được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Chiều 16/1, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
100% cử tri tham dự Hội nghị thống nhất giới thiệu đồng chí Châu Văn Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Giáo sư là nhà khoa học có trình độ cao được Việt Nam và thế giới công nhận, là cán bộ quản lý cơ quan khoa học có nhiều kinh nghiệm, đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn của người Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phát biểu tại Hội nghị, GS.VS Châu Văn Minh cảm thấy rất vinh dự khi được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đề cử, giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
GS.VS. Châu Văn Minh trân trọng cảm ơn tình cảm và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri.
GS.VS. Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên, với gần 500 công trình khoa học, công bố hơn 40 sáng chế và giải pháp hữu ích.
Từ năm 1985 - 2007, GS.VS Châu Văn Minh làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI,XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.
Trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm, ông đã lãnh đạo triển khai nhiều chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia như Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia, dự án phát triển trường Đại học công lập quốc tế Việt - Pháp (USTH).
Năm 2002, ông nhận bằng Phó Giáo sư, năm 2006, ông nhận bằng Giáo sư ngành Hóa học. Năm 2014, GS.TSKH Châu Văn Minh được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus, năm 2019 được bầu là Viện sĩ Liên hiệp các Viện Hàn lâm thế giới và tháng 5/2025, ông được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Năm 2021, GS.VS Châu Văn Minh được Tổng thống nước Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho mối quan hệ hợp tác khoa học giữa Việt Nam và Pháp.
Cùng năm đó, ông được Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus trao Huy chương Bạc vì những thành tích xuất sắc trong khoa học. Ngoài ra, GS.VS. Châu Văn Minh còn được tặng nhiều Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác.