Giới thiệu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội

Trường Phong
TPO - 100% cử tri Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại hội nghị, các cử tri Cơ quan UBKT Trung ương được quán triệt quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; giới thiệu danh sách của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

tienphong-161tst-9170.jpg
Ông Trần Sỹ Thanh. Ảnh: PV.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của ông Trần Sỹ Thanh, các ý kiến cử tri nhất trí khẳng định, ông Trần Sỹ Thanh là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống mẫu mực, có uy tín cao trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân.

Ông Trần Sỹ Thanh đã tham gia 3 khóa Ủy viên Trung ương Đảng và 2 khóa đại biểu Quốc hội (khóa XIV, XV).

Tại hội nghị, 100% cử tri Cơ quan UBKT Trung ương đã biểu quyết nhất trí giới thiệu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông từng trải qua nhiều chức vụ công tác: Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên UBKT Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Trường Phong
#Trần Sỹ Thanh #UBKT Trung ương #Ứng cử ĐBQH #ĐBQH

