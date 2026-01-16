Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy trên quốc lộ 1A

Chúc Trí - Thịnh Tiến
TPO - Sáng sớm 16/1, một xe đầu kéo đang lưu thông trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ bốc cháy, rất may không có thiệt hại về người.

z7435391927782-cb67288908413b3a14d9cc1126ecbd21.jpg
Ngọn lửa bùng phát ngay vị trí bình chứa nhiên liệu của xe đầu kéo.

Theo đó, khoảng 5h50 ngày 16/1, xe đầu kéo kéo theo rơmoóc đang lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng đi từ miền Tây về TPHCM, khi đến cầu An Cư (thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp), tài xế phát hiện phần trục bánh xe có khói bốc lên nên dừng xe trên đường để kiểm tra.

Ngay sau đó, ngọn lửa bùng nhanh, tài xế và người dân bên đường tới hỗ trợ dập lửa, nhưng bất thành nên phải thông báo nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Sau khoảng 10 phút cảnh sát phòng cháy chữa cháy có mặt dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, chiếc xe đầu kéo bị lửa thiêu hỏng một phần, may mắn không có thiệt hại về người.

z7435391922974-dab4668ff25c2d038a4842f686365e0c.jpg
z7435391934421-65aec62aecb16838a30d10e5fc2b056c.jpg
Hiện trường vụ xe đầu kéo bốc cháy.
Chúc Trí - Thịnh Tiến
